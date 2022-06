Mluvčí středočeských hasičů: Požár v Roztokách je rozsáhlý, objekt je nyní prázdný

Hasiči, kteří zasahují u požáru Alzheimer centra v Roztokách u Prahy, vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu. Zasahují tam už zhruba tři hodiny. Na místě jsou i záchranáři, kterým pomáhala také letecká záchranná služba a záchranářský speciál Fénix. Hostem vysílání Radiožurnálu byla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Roztoky 22:31 1. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Požár alzheimer centra v Roztokách u Prahy | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Proč jste vlastně vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu? Co vám v tuto chvíli dělá největší komplikace?

Potřebovali jsme větší množství jednotek. Když jsme vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu, tak jsme tu pak měli 23 hasičských jednotek, 18 ze Středočeského kraje a pět z Prahy.

Hasičům se nedaří dostat oheň pod kontrolu. Z jakého důvodu?

Protože objekt je poměrně členitý a ten požár byl poměrně velký. První práce směřovaly hlavně k evakuaci klientů toho Alzheimer centra, až pak se přistupovalo k tomu samotnému hašení. A jde o to, že my nemůžeme nahlásit lokalizaci požáru do té doby, dokud nemáme pod kontrolou všechna ohniska, aby se nemohlo stát, že by nám někudy zase začalo hořet.

V tuto chvíli je tedy objekt úplně prázdný, nebo je ještě třeba prohledat některé místnosti?

V tuto chvíli je objekt prázdný.

A co se tedy teď aktuálně děje na místě?

Stále probíhají hasební práce právě proto, abychom mohli nahlásit tu lokalizaci, abychom si byli jisti, že jsme ten požár dostali pod kontrolu. Pak bude probíhat rozebírání konstrukcí a celé dohašování až k úplné likvidaci požáru.

Pomoc dalších hasičů, kteří se hlásí na pomoc, tedy nepotřebujete?

No já předpokládám, že to už v současné chvíli nebude potřeba. Spíš se dá očekávat, že v momentě, kdy se nám podaří ten požár dostat pod kontrolu, tak naopak dojde k redukci jednotek. Některé se budou moct vrátit na své základny a je předpoklad, že se sníží stupeň požárního poplachu.