‚Roztříštěnost už začíná být problémem.‘ V Ostravě vznikne justiční areál za 1,5 miliardy korun

Ostravští zastupitelé chtějí v květnu schválit výměnu, kdy státu poskytnou pozemky na pomezí Moravské Ostravy a Přívozu, na kterých má justiční areál vyrůst. Jde o 6000 metrů čtverečních u rušné křižovatky proti sadu Boženy Němcové. Město si od toho slibuje další pozitivní impulz pro tuto část města.

Další velké peníze se chystá investovat do okolí hlavního nádraží a nový komplex budov pro 500 lidí z justice má taky Přívoz posunout, protože se předpokládá, že budou využívat i služby kolem, třeba že budou chtít někam chodit na oběd.

Na druhou stranu tím město získá budovu Okresního soudu v Porubě. Ta byla postavena před 30 lety čistě jednoúčelově, tedy pro soud, a na radnici budou teprve uvažovat, k čemu ji využijí.

Přesun soudu do centra města vítá i primátor Ostravy Jan Dohnal (ODS). „Nemá smysl dislokovat státní úředníky z centra města do Poruby a pak tady řešit volné prostory, proto jsme se rozhodli opačně. A dnes směřujeme k tomu, že soud by se přestěhoval do centra Ostravy,“ uvedl primátor.

Úspory pro stát

V jedné budově mají zároveň působit jednak už zmíněný okresní soud, okresní i krajské státní zastupitelství a také probační a mediační služba. Přesně to má být jednou z výhod, protože budou spolupracovat pod jednou střechou a nebudou muset jezdit mezi různými budovami po městě.

Navíc ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) zmínil i úspory na nákladech pro stát. Státní zástupci dosud působí v budovách pronajatých od soukromých majitelů, což je podle Blažka dražší než ve vlastní budově. Navíc bude nový justiční komplex i energeticky úspornější a správa jedné budovy je levnější než několika budov.

„Ta roztříštěnost už začíná být problémem a problémem začíná být i ostraha objektů, která je lepší v jednom. A jde i o moderní pojmy, jako je kyberbezpečnost,“ vysvětluje Blažek.

Peníze na justiční areál už schválila vláda. „My jsme v březnu ve vládě schválili tento investiční program, je tam celkem pět miliard do roku 2030. Z toho je zarezervováno 1,5 miliardy pro justiční areál v Ostravě. Teď budou probíhat projekční práce, potom výběr dodavatele,“ potvrdil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Zbylé peníze z tohoto rozpočtu půjdou na už probíhající stavby justičních areálů v Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích. Kromě těchto měst už stát podobné komplexy dobudoval i v Praze a v Brně. Podle ministra Blažka je teď na řadě Ostrava, protože tady se soudí početně nejvíce případů z celé země.