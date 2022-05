‚Roztroušenou sklerózu je potřeba stabilizovat co nejdříve,‘ upozorňuje neuroložka Horáková

Problémy s pohybem, zrakem, únava nebo deprese - takové příznaky jsou typické pro roztroušenou sklerózu. Ročně jí v Česku onemocní 700 až 800 lidí. Pacienti se od letošního jara k účinným lékům dostanou rychleji, a to díky tomu, že některé z nich začaly hradit zdravotní pojišťovny. „Nemoc je potřeba stabilizovat co nejdříve hned na začátku,“ upozorňuje v reportáži Českého rozhlasu Plus neuroložka Dana Horáková.

Praha 19:30 30. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít