Rozumek: Zpřísnění azylové politiky není cesta. Vnímám to jako předvolební výkřik

Premiér Petr Fiala s ministrem vnitra Vítem Rakušanem chtějí zpřísnit azylovou a návratovou politiku. Potřebuje český přístup k žadatelům o azyl zpřísnění? A není vhodnější například zlepšit práci cizinecké policie? „Máme jen několik málo stovek zadržených. Je fakt, že v tomto Česká republika nedělá téměř nic,“ tvrdí v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Martin Rozumek, expert na mezinárodní migraci a ředitel Organizace na pomoc uprchlíkům. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 8. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vloni požádalo Českou republiku v prvních třech čtvrtletích o azyl pouhých 990 osob, připomíná Martin Rozumek | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Dopoledne byla tisková konference premiéra a ministra vnitra k řešení nelegální migrace a k návrhu na zpřísnění azylové a návratové politiky. Vládní koalice navrhne zákon, který přináší rychlejší vyhošťování nelegálně pobývajících cizinců, zpřísnění kontrol pobytu žadatelů o azyl, rozšíření zdravotního prověřování, zrychlení soudních řízení nebo snížení sociálních standardů pro žadatele o azyl. Cílem návrhu je odradit migranty od vstupu do České republiky. Je to podle vás cesta správným směrem?

Myslím si, že nikoli, protože žadatelů o azyl je u nás tak málo, že to vnímám spíše jako předvolební výkřik a snahu vzít vítr z plachet opozici, než aby to mělo nějaký praktický dopad.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zefektivnění vyhošťování je těžké dosáhnout, protože vyžaduje vyjednávání se zemí původu i nátlak na cizince, míní Rozumek

Jen připomínám, že v loňském roce v prvních třech čtvrtletích požádalo Českou republiku o azyl pouhých 990 osob. Když si to srovnáme třeba s Německem, tak to čelilo za rok 2024 náporu 288 tisíc žadatelů o azyl. Takže je to spíše předvolební rétorika.

K návrhu zákona svolává koalice podle poslankyně Evy Decroix (ODS) schůzku s opozicí. To má nějaký smysl, ne?

Myslím, že to má smysl v tom, aby se podařilo zrychlené projednání, o které koalice stojí. Opozice na to zřejmě i kývne, protože migrace a Green Deal jsou v podstatě jediná dvě témata, která opozice neustále dokola řeší. Očekávám tedy, že to proběhne poměrně rychle a návrh schválen bude. Pokud jde o zpřísnění migrace, tak i přesto, že to považuji za nesmyslné, myslím, že se vládní koalice s opozicí shodnou.

‚Ve stylu Merze‘

Proč to považujete za nesmyslné? Chápu čísla, která klesají, ale na druhou stranu se tam nějaké racionální jádro možná dá nacházet, nebo ne?

Já ho tam nevidím, protože (návrh – pozn. red.) směřuje na minimální skupinku žadatelů o azyl, kterých je u nás každý rok mezi tisícovkou a 1500. V podstatě nikdo. Němci měli v loňském roce 280 tisíc, v roce 2023 350 tisíc. U nás se bavíme o tisícovce osob a v podstatě s nimi žádný problém není.

Integrace probíhá dobře, protože pracovní integrace v České republice není velký problém. Ani nemáme zprávy o kriminalitě žadatelů o azyl, takže si myslím, že to je opravdu předvolební snaha ve stylu Friedricha Merze vzít migrační téma opozici a ukázat veřejnosti, že se staráme i o migraci.

2:03 Fiala: Vláda chce zpřísnit opatření proti migraci. Cílem je odradit běžence od vstupu do Česka Číst článek

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je hlavní páteří návrhu zefektivnění řízení o vyhoštění nelegálně pobývajících cizinců. Například pokud cizinec bude vyhoštěn, nebude už moci žádat o azyl. Jaký to má smysl?

Nemožnost požádat o azyl je protiústavní, i proto to zřejmě projde poslaneckým návrhem a bez legislativního procesu, protože se pohybujeme na poli ústavního a mezinárodního práva, které má přednost před právem národním.



Co se týká samotného zefektivnění vyhošťování, tak s ním souhlasíme, ale to předpokládá jednak spolupráci zemí původu, protože pouze země původu je povinná vlastního občana přijmout, a jednak spolupráci toho člověka.



Co si budeme vykládat, země původu si tím často řeší vlastní nezaměstnanost, takže jsou rády, že jejich občané vydělávají peníze a posílají je zpátky z celé Evropy. Cizinec samotný také velmi často nespolupracuje a o návrat nestojí.



Je tedy velmi těžké toho zefektivnění dosáhnout, protože vyžaduje pečlivé vyjednávání se zemí původu i nátlak na cizince, aby se opravdu tomu vyhošťovacímu procesu podrobil. Takže v tomto je směr správný, pokud se chceme někoho zbavit, ale cesta je protiústavní a úspěšnost, myslím, velmi pochybná.

‚Zadržení nefunguje‘

Nelegálních migrantů bylo loni při tranzitu přes území Česka podle dřívějších informací ministerstva vnitra zadrženo 420, což je o 90 procent méně než v předcházejícím roce. Nejčastěji to byli státní příslušníci Sýrie. Stále platí, že Česko je zejména tranzitní zemí?

Ano a musím k tomu říci, že německý policista nebo státní úředník by zaplakal. Oni mají více než 280 tisíc azylových žádostí a je úplně jasné, že projížděli přes Česko, Polsko, Rakousko, že málokdo přijel z Dánska. Přesto máme několik málo stovek zadržených.

Zátahy bez uniformy, zatykače i pravidel. Trumpova deportační politika posiluje strach a paranoiu Číst článek

Takže je fakt, že v tomto Česká republika nedělá téměř nic a ten proces, ať už azylový, nebo vyhošťovací, a vůbec zadržení na našem území de facto nefunguje a necháváme lidi projíždět do Německa.

Počet lidí, kteří nelegálně překročili hranice Evropské unie, loni podle předběžných dat Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, tedy Frontex, dosáhl 239 tisíců. V porovnání s rokem 2023 se snížil o 38 procent. Díky čemu?

Jednak jsou to nelegální praktiky na vnějších hranicích EU, kde třeba Řekové vrací nemilosrdně i žadatele o azyl zpět, odkud přišli, to znamená nejčastěji do Turecka.



Druhým důvodem je doslova déšť peněz evropských daňových poplatníků do zemí jako Tunisko, Egypt nebo Mauritánie v poslední době, kde se snažíme v podstatě kohokoliv finančně motivovat, aby migrantům v cestě bránil.

Proč je cílovou zemí mnohých migrantů Německo? A nakolik se dotkne Organizace pro pomoc uprchlíkům omezení zahraniční pomoci ze strany Spojených států? Poslechněte si celý rozhovor výše.