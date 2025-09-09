Rozvedení rodiče dostanou právo na telefonáty se svými dětmi. Změny budou platit od ledna
Rozvedení rodiče budou mít nově zákonem dané právo na komunikaci na dálku se svými dětmi. Platí to pro telefonáty, SMS nebo videohovory. Změny budou platit od ledna 2026. Počítá s nimi novela občanského zákoníku.
Novela konkrétně říká, že rodiče mají právo s dětmi komunikovat na dálku. „Dříve zákon výslovně řešil jen osobní styk rodičů s dětmi. Nově bude občanský zákoník obsahovat i právo rodiče na nepřímý styk,“ vysvětluje pro Radiožurnál advokátka Vendula Růžková.
‚Hledám babičku, dědu a vnoučata.‘ Facebooková skupina s více než 19 tisíci členy propojuje rodiny
Číst článek
Když je dítě třeba u otce, matka má tedy právo na telefonát nebo videohovor, píše se v novele občanského zákoníku. Bývalý partner ho pak musí umožnit.
„Zákon tedy neukládá třeba povinnost dávat dítěti jeho vlastní telefon nebo tablet, ale rodič musí zajistit, aby se kontakt uskutečnil, přiměřeným způsobem,“ přibližuje Růžková.
Bývalý partner, který u sebe dítě má, ale podle novely musí takovou komunikaci umožnit třeba zapůjčením svého telefonu.
Pokud se rodiče sami nedohodnou, pravidla telefonátů určí soud. To může ostatně i teď. Třeba Obvodní soud ve Vsetíně to ale moc často nedělá. „Není tam poptávka ze strany rodičů,“ namítá předseda soudu Pavel Kotrady.
Nejde vychovávat děti, jak to dělali prarodiče. I když si říkají, co ty mladí blbnou
Číst článek
Novela soudům také umožňuje, aby určily, kdy, jak dlouho nebo čím budou rodiče s dětmi komunikovat. A telefonáty nebo videohovory nesmí dítěti narušovat režim. Rodič třeba nemůže volat každou hodinu.
Všechny tyto změny jsou součástí novely občanského zákoníku, která začne platit v lednu příštího roku. Ta také třeba úplně ruší zažité termíny, jako je střídavá nebo výlučná péče o děti.
Oslovení právníci se ale shodují, že nejlepší pro dítě vždy je, když se rodiče na péči i telefonátech dohodnou mezi sebou, aby je nemusely řešit soudy.