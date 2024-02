Rozvodněné Labe uzavřelo silnici do Dolního Žlebu. ‚Hladiny řek budou klesat,‘ uklidňují meteorologové

Hladina Labe v Děčíně stoupla, od rána je proto uzavřená silnice do Dolního Žlebu, sdělil mluvčí magistrátu Luděk Stínil. Hladina řeky na dolním a částečně i středním toku bude do neděle na prvním povodňovém stupni, vzedmutá hladina Moravy v Olomouckém kraji zčásti opadne v sobotu a zcela také do nedělního poledne. Ve výstraze to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zároveň zrušil varování před povodňovými jevy v povodí horního Labe.

Děčín/Olomouc 12:56 24. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít