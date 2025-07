Rozvodová novela nás vrací do komunismu. Ideje přebily realitu, míní advokátka Chudáčková

Rozvodová reforma, kterou schválil Senát, podle ministerstva spravedlnosti zjednoduší a urychlí rozvodová řízení. Budou proto rozvody pro děti zúčastněných méně traumatizující? Nebo jde novela ve skutečnosti proti zájmům dětí, zejména těch nejvíce zranitelných? „Nevidím přínosy té novely. Destabilizuje, justice ji odmítala, jejich připomínky nebyly vypořádány. Děsíme se toho,“ komentuje advokátka Markéta Chudáčková. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:00 4. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Četl jsem, že za nejzávažnější chybu označujete uzákonění paušálního přístupu ke svěřování do péče bez ohledu na věk dětí a jejich potřeby. Proč je to podle vás špatně?

To je podle mě špatně, protože dítě není rohlík, paušalizace je špatně všude. To znamená, že pokud se rodiče dohodnou, dáme to pryč, ale pokud se nedohodnou, musíme zkoumat, jaké je prostředí dítěte, jaká péče je pro něj nejvýhodnější, jak se mají starat, aby to pro něj nebyla extrémní změna… Každý psycholog vám, když se rozvádíte, řekne: „Neměňte dítěti víc, než je nutné.“ A v tom zákoně to dřív bylo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dnes upřednostňujeme rodičovská práva před právem na ochranu dítěte. Potřebujeme komplexní novelu rodinného práva, myslí si advokátka Markéta Chudáčková

Mně je úplně jedno, jestli se péče bude jmenovat výlučná, střídavá, nebo společná. Oni říkají, že odnálepkovali péči – to je ta „woke“ komunikace –, a dali tam „rovnocenná péče obou rodičů“. Tomu se vlastně taky nedá nic vytknout. Ale jak to v praxi bude vypadat?

Abychom to pochopili, není v zájmu dítěte, aby i po rozvodu zůstalo pokud možno ve stejném kontaktu s otcem i matkou?

Už teď o tom byly spory. Tvůrci novely říkají, že když byly spory o střídavou péči, o rovnocennou nebudou. Ale ta péče se chová úplně stejně formálně i fakticky jako střídavá péče a odnálepkování je jenom vytvoření další nálepky.

Ale pro koho to není dobře? Tato péče není dobře pro malé děti, vyloženě děti do tří let, kdy je potřeba vytvořit bezpečnou vazbu na primárně pečujícího rodiče. Není to překonaná věc, je to základní právo dítěte. Stejně jako kojení není podle Světové zdravotnické organizace jen právo matky, ale i právo dítěte, protože tam máme zdravý psychický i fyzický vývoj. A potom to není dobře pro další velkou skupinu dětí.

Psycholožka, se kterou spolupracuji, říká, že když se rodiče nedohodnou a skončí u soudu – nedej bože u ročního, dvouletého, tříletého soudu –, tak už je skoro stoprocentní, že u jednoho, druhého nebo obou jsou nějaké rysy narušené osobnosti, takový ten klastr B poruch. Tam dohoda není možná a takto nastavené osobnosti nemají ze své podstaty vyvinuté vhodné rodičovské kompetence. S tím se nedá nic dělat a my to neřešíme.

Obchod s pohledávkami

Co podle vás znamená nově zaváděná možnost obchodování s pohledávkami na výživném?

To bychom rádi věděli všichni. Pro mě je to velká neznámá v tom smyslu, že když se na ni podívám, a to včera v Senátu také proběhlo, nevidím přínosy té novely. Destabilizuje, justice ji odmítala, jejich připomínky nebyly vypořádány. Děsíme se toho. To, co nefungovalo, bylo uzákoněno. To, co bychom potřebovali, jako jsou procesní věci pro kolizní opatrovníky, se nestalo. A teď tady najednou máme obchod s pohledávkami.

Vůbec nechápu, proč se takto systematicky po deseti letech najednou mění něco s tím, že je to vlastně trochu jedno, soudy budou rozhodovat stejně. Ne, nebudou – my ten nástroj nemáme. Obchodování s pohledávkami je velký problém. Včera se k tomu vyjadřoval pan senátor Láska velmi závažným způsobem a paní senátorka Marvanová.

Nevíme, co můžeme čekat, a budeme jediná země v Evropě, kde je to uzákoněné. Včera tam padla kritéria, protože samozřejmě obchod s pohledávkami obecně není považován za tzv. čistý byznys. A dokonce teď umožníme vydělávat na pohledávkách dítěte za výživným.

Včera se tam řešily sociální prvky, že když k tomu bude narůstat příslušenství, přísudky a tak dále, tak třetí strana – klidně komerční osoba, to nebude státní osoba – bude vydělávat na postupování pohledávek a bude zhoršovat majetkové postavení povinného.

Nicméně tam nepadlo, že to se může týkat nejen sociálně slabších lidí, ale může se to týkat i bohatých povinných, kteří z nějakého důvodu platit nechtějí a budou si ty pohledávky postupovat třikrát čtyřikrát. Není tam řešeno procesní nástupnictví. Obecně, když postoupíte pohledávku, změní se nárok a ten člověk by měl vstoupit do řízení. Znamená to, že nám do těch řízení budou vstupovat třetí osoby? Nevím.

Připomínky justice

Rozvodové řízení bude jednodušší, rychlejší a přívětivější pro všechny zúčastněné, zejména pro děti. To řekl bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. To jsou ale prospěšné změny, ne?

Kdyby to bylo uděláno velmi dobře, tak určitě. Nemám samozřejmě problém s tím, že tam nemusí být opatrovník, ale proč se nikdo nevypořádal s připomínkami justice? Pan doktor Vávra, předseda Unie soudců, se k tomu v tomto týdnu vyjadřoval, Městský soud v Praze…

To není běžné, že se soudci vyjadřují, že s něčím nesouhlasí. To už je velká věc, protože novela bohužel mění i procesní ustanovení, ruší zásadní věci, ruší dosud relativně funkční předběžná opatření a zavádí prozatímní rozhodnutí.

Jaká je argumentace, proč se to děje?

Ani včera v Senátu jsem neslyšela nic konkrétního. Je to prostě „woke“. Někdo tam zmiňoval, jak dobře je to pro dítě. Vracíme se do komunismu, kdy byla spojena řízení o dětech a o rozvodu a ukázalo se, že je to špatně. A teď se to vrací zpátky a dítěti se bude doručovat rozsudek o rozvodu. Nevím, jestli toto je dobře.

Ne všichni právníci mají podobné výhrady jako vy, protože už jsme mluvili o tom, že mnozí vítají, že novela zjednoduší, urychlí rozvodové řízení. Zároveň je hodnocena jako významný krok k modernizaci rodinného práva. S tím taky nesouhlasíte?

Nevím, co je vlastně modernizace. Velmi ráda bych měla nějakou komplexní novelu rodinného práva, protože se při tvorbě nového občanského zákoníku zrušil zákon o rodině a děti se rozprostřely do částí občanského zákoníku. Je to takové nesystematické.

Určitou představu bych o tomto měla, ale to je můj názor. Modernizaci v tom opravdu nevidím, protože pokud se zvednou ze židle praktici a soudci, tak si myslím, že ideje tady přebily realitu.

Jak může novela dopadnout na velmi zranitelné děti? Proč nezohledňuje domácí násilí jednoho z rodičů? A jak problematická může být docházka dítěte do dvou školek? Poslechněte si celý rozhovor.