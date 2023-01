Vláda chystá reformu rozvodů, návrh obsahuje i sankce pro lidi nerespektující soud

„Manželka byla v zásadě velmi proti, problémy nepovažovala za tolik významné nebo je neviděla. Sekli jsme se ve fázi, kdy já chtěl směřovat k rozvodu, ona ne, a nevěděl jsem, jak z toho ven,“ říká Radiožurnálu jednapadesátiletý Petr, který se pro rozvod rozhodl před dvěma lety.

„Hledal jsem nějakou podporu, byl jsem na terapii a terapeutka mi doporučila kurz Rozchodem rodina nekončí, kam jsem nastoupil,“ popisuje Petr.

Kurz zdarma pořádá nezisková organizace Aperio. Zúčastnit se ho můžou rodiče i děti, k dispozici mají taky terapeuta a mediátora.

„Hodně mi to pomohlo. V kurzu jsem si uvědomil svoje potřeby i potřeby dětí, a že se to dá skloubit, i když projdeme rozvodem. Je možné pokračovat v životě tak, aby to na mě, manželku i děti mělo co nejmenší dopad,“ dodává Petr.

I díky tomu se s manželkou na rozvodu nakonec dohodli. Podle statistik ministerstva spravedlnosti tak končí téměř 80 procent rozvodů. O to víc se ale podle odborníků vyhrocují zbývající případy.

„Měli jsme tu rodiče, kterým dítě málem přišlo o život a hádali se tak, že to vypadalo, že je budeme trhat od sebe,“ upřesňuje vedoucí oddělení péče o rodinu a děti na Praze 12 Andrea Michalcová.

Mediátoři a jejich cena

Zamezit tomu, aby se děti stávaly obětí sporů mezi rodiči a soudy o ně se táhly dlouhé roky, chce i vládní koalice. Podpora smírčích řešení rodičovských konfliktů je jedním z bodů jejího programového prohlášení. Poslankyně a rodinná advokátka Eva Decroix z ODS proto spolu s ministerstvem spravedlnosti připravuje tzv. reformu rozvodů.

„Aby rodiny měly dostatečnou síť tzv. pomáhajících profesí. To jsou rodinné poradny, terapeuti či mediátoři,“ uvádí Decroix.

Jenže mediátor, který pomáhá řešit spory v rodině, často stojí stejně jako advokát 2000–3000 korun na hodinu. Poslankyně Decroix proto po vzoru Francie navrhuje cenu za mediátora odstupňovat podle příjmů rodiny.

„Pokud máme statistiky, že mediace nám z tříletého řízení umožní udělat řízení dvouměsíční, tak samozřejmě je ta úspora evidentní a vyplatí se to osvobození od soudních poplatků,“ popisuje Decroix.

Možné sankce

A když ani mediátor nepomůže, měly by podle ní přijít na řadu sankce. S tím souhlasí i vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí na Praze 12 Andrea Michalcová.

„Jakýkoliv protahování bych trestala. A zpoplatnila bych opatrovnické soudy. Kverulanti se zásadně omlouvají pět minut před soudním jednáním. Jsme tam všichni a on se omluví. A to třeba popáté,“ říká Michalcová.

Už nyní může soud nespolupracujímu rodiči naúčtovat náklady nebo mu uložit pokutu v případě, že třeba dítě nepředává bývalému partnerovi.

„Ty možnosti jsou, je to jen o tom, aby se využívaly v praxi,“ říká předseda okresního soudu ve Vsetíně a odborník na opatrovnické právo Pavel Kotrady.

Podporu rodinného poradenství a mediace ale vítá. Stejné služby nabízí i okresní soud ve Vsetíně. Předseda soudu Kotrady je pro urychlení řízení tam, kde jsou partneři schopni domluvit se na rozchodu bez soudu. Podle novely by bylo možné manžele rozvést hned v prvním stání (opatrovnického soudu. Dnes o tom rozhodují soudy dva – pozn. red.)

„Hlavně je to výhoda v tom, že se to vyřeší jednou a komplexně. Nenastane tam časová prodleva, při které by mohlo dojít třeba ke vzplanutí nějaké neshody mezi účastníky,“ uvádí Kotrady.

Navrhovanou novelu občanského zákoníku by měla do konce ledna projednat odborná veřejnost. Kdy o ní bude rozhodovat vláda, zatím není jasné.