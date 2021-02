Šéf lékařské komory Kubek: Kašlete na rozvolnění, nikam nechoďte, jde o život. Zemřelo 25 tisíc lidí

Vláda jedná o možném otevření obchodů od nového týdne. „Otevření si můžeme za dodržování určitých opatření dovolit,“ říká v Pro a proti ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeněk Hostomský. „Stávající nařízení a opatření nefungují. Můžou existovat řešení, která jsou účinnější než plošné lockdowny,“ dodává. Prezident České lékařské komory Milan Kubek s ním ale tento názor nesdílí, tvrdí pravý opak. pro a proti Praha 22:32 17. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident České lékařské komory Milan Kubek | Foto: Dana Špicarová | Zdroj: Český rozhlas

Sám ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na středečním brífinku uvedl, že za tři týdny se epidemická situace v Česku může zhoršit na úroveň v tuto chvíli uzavřených okresů. Otevření obchodů však výslovně neodmítl, na rozdíl od termínu „rozvolnění“.

Je rozumné začít spoléhat na osobní zodpovědnost a otevřít maloobchody v situaci, kdy počty nakažených novým koronavirem stále stoupají? Poslechněte si Pro a proti

„Epidemie je auto, které zrychluje a jede proti zdi, kterou je kapacita našeho zdravotnictví. A místo toho, abychom brzdili, budeme teď přidávat plyn. To dělá jen blázen,“ říká o návrhu na otevření obchodů šéf lékařské komory Kubek.

Sofistikovaná opatření jsou podle něj na místě, ale ne v situaci katastrofy. „Nejdříve musíme epidemii dostat pod kontrolu a nejúčinnější je, aby se lidé nepotkávali. Země, které zavedly přísné restrikce hned na začátku, mají epidemii pod kontrolou, nezemřely jim desetitisíce lidí, funguje jim ekonomika, podívejte se na Jižní Koreu.“

„Pořád se na něco vymlouváme,“ pokračuje Kubek. „Všechna opatření zavádíme velmi pomalu, všechno má miliony výjimek, lidé se v tom nevyznají. A když se nám malinko situace zlepší, tak nemáme lepší nápad než jako před Vánoci coby hlupáci všechno otevřít.“

Prezident věří, že zemřelých je mnohem více, než se oficiálně uvádí. „Minimálně 25 tisíc, narostl celkový počet zemřelých. Tisíce lidí zemřeli na covid, aniž by diagnóza byla stanovena, protože umřeli v domácím prostředí. Ministr Blatný se snaží lakovat situaci na růžovo a toto jsou výsledky: lidé to prostě neberou vážně.“

‚Zavření škol byl přehmat‘

Biochemik Hostomský ale podle svých slov spoléhá na data a statistiku: „Studie ze Stanfordu srovnává země s přísným lockdownem a země, které apelovaly na občanskou zodpovědnost. Absolutní lockdown u nás zatím nenastal, ale statistika ukazuje, že jeho benefit je minimální, pokud vůbec detekovatelný.“

„Nejvíce se virus přenáší ve společnosti, tedy ne na volném vzduchu a v lyžařských areálech. Zásadní je zavření škol, které zpětně budeme hodnotit jako obrovský přehmat. Statistiky říkají, že ve školách je přenos minimální, ale zásadní je v rámci rodiny a v zaměstnaní. Pokud tomu chceme zabránit, tak se zaměřme na na toto, ne na plošný lockdown,“ navrhuje ředitel.

A soudí, že zásadní přenos probíhá při lockdownu v obchodech s potravinami. „Tam je větší hustota zákazníků a větší možnost nákazy. Když ale otevřeme všechny obchody, tak se lidé rozptýlí a distance je jeden z faktorů, které kontrolují přenos viru,“ vysvětluje Hostomský.

‚Řada lidí má pocit, že jsou nesmrtelní‘

Kubek ale připomíná, že když lidé mohou někam chodit, tak tam chodí. „Takže se výrazně zvýší mobilita a nikdo neprokáže, jestli se nakazili v obchodě, v metru nebo po cestě do obchodu. A rodina pohromadě zůstane, ale infekce se do ní nějak musí dostat. Často jsou to děti ze škol a lidé ze zaměstnání.“

Spoléhat na osobní zodpovědnost je podle něj nesmysl. „To je stejná pitomost, jako kdyby se řeklo, že se v obci budou všichni moci jezdit libovolnou rychlostí a bude na každém, jestli pojede stovkou, nebo padesátkou. Tak společnost nefunguje a lidé tak neuvažují. Řada lidí nebere epidemii vážně, mají pocit, že se jich netýká a jsou nesmrtelní.“

„Pan prezident je velice emocionální,“ reaguje Hostomský. „Já ale sleduji data a třeba nakažlivost školáků je menší než v normální komunitě. Takže zavřením škol zvyšujete pravděpodobnost, že se dítě virem nakazí.“

Hostomský by proto otevřel všechno naráz. „Školy bych otevřel zítra a maloobchody třeba v pondělí. Vědecká fakta, kterým se profesionálně věnuji, vůbec nejsou jasná.“

A dodává, že se zaměřujeme na špatné věci. „Můžete si to takto emocionálně myslet, ale data s vámi nejsou, protože nevidím pozitivní souvislost mezi striktností lockdownu a šířením epidemie,“ zdůrazňuje Hostomský.

„Musíme chránit tu mlčící většinu, která se bojí, nechce umřít, ani se nakazit a chce prostě přečkat do doby, než bude očkována. Když teď rozvolníme, tak se za dva týdny všechno zase zavře a budou jen větší ztráty na životech a ekonomice. Vykašlete se na nějaké rozvolňování a nikam zbytečně nechoďte, jde o život,“ vzkazuje Kubek.