Čeká některé regiony další rozvolnění? Vláda bude v pondělí jednat o konci roušek a testování ve firmách

Vláda v pondělí projedná další rozvolňování protikoronavirových opatření. Tentokrát se zmírnění má týkat jen části republiky - konkrétně okresů, kde za posledních 14 dní přibylo méně než 25 nových potvrzených případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel. V těchto oblastech by mohlo skončit povinné testování ve školách a ve firmách. Zaměstnanci a školáci by taky mohli přestat nosit roušky a respirátory. Rozvolnění v okresech, kde přibývá nejméně nových případů, v pátek navrhla taky skupina MESES. Ilustrační foto

Podmínku maximálně 25 nových případů na 100 tisíc obyvatel aktuálně splňuje přibližně deset okresů - jde třeba o Pardubicko, Karlovarsko nebo Táborsko.

Kdy by tam povinné nošení roušek a testování ve firmách a školách mohlo skončit, nechtěl ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch odhadovat.

„Myslím, že to je akceptovatelný kompromis a jakou to bude mít účinnost, to bych ještě nepředjímal. To musíme probrat na vládě,“ řekl Radiožurnálu.

Dodal, že nejpozději na konci června by mělo plošné testování ve firmách skončit v celé zemi.

Rozvolnění v okresech, kde přibývá nejméně nových případů, v pátek navrhla taky Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES).

Podle její členky a viroložky Ruth Tachezy by se tam ale někteří měli testovat dál. „A to v případě, že přijde do těchto kolektivů kdokoliv nově - tím myslíme i člověka, který byl na dovolené,“ popsala pro Radiožurnál.

Kromě toho by podle MeSES testování a nošení roušek mělo skončit jen tam, kde je reprodukční číslo nižší než jedna a podíl pozitivních testů nižší než čtyři procenta.

Rozvolnění kvůli soudu

Už k pondělí 31. května vláda přistoupila k výraznému rozvolnění. Otevřely se vnitřní prostory restaurací i dalších stravovacích zařízení, v provozu budou moci být i umělá koupaliště, sauny, wellness, kluby, diskotéky, herny a kasina.

V klubech se ale nesmí tančit. Určitá epidemiologická opatření je nezbytné dodržovat i ve zbylých službách.

Důvodem ale nebyla příznivá epidemiologická situace. K náhlému rychlému rozvolnění vláda podle Vojtěcha přistoupila, aby respektovala rozsudek Nejvyššího správního soudu.