Nějaký bazilišek radí vládě tak, aby se co nejvíc znemožnila, glosuje rozvolňování ředitel střední školy

Uvolňování protiepidemických opatření pokračuje. Od pondělí se například otevírá možnost ubytovávání v hotelích. Vrací se ale i další studenti do škol – tentokrát středoškoláci, a to právě ve velmi hektickém období startujících písemných maturit. Školy proto musí studentům nižších ročníků plánovat alternativní program mimo třídy. „Je to nešťastné,“ komentuje rozhodnutí vlády ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Radko Sáblík.

