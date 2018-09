ŘSD zažádalo o územní rozhodnutí pro část Pražského okruhu. Kdy se začne stavět není jasné

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podalo na radnici Prahy 22 žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu Pražského okruhu mezi D1 a D8. Rozhodnutí je nutné pro vydání stavebního povolení. Kdy úřad rozhodnutí vydá, není zatím jasné. Ministr dopravy Daniel Ťok (za ANO) v polovině září ČTK řekl, že stavební povolení by mohlo ŘSD mít za rok až rok a půl. Praha 18:22 27. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský okruh a Městský okruh | Foto: Český rozhlas

Kdy přesně bude část okruhu dostavěna, není jasné, podle dřívějších vyjádření města by se ale mohlo začít stavět v příštím roce.

Chybějící okruh mezi D1 a D8 způsobuje komplikace obyvatelům Prahy, například Jižního Města nebo Spořilova, kudy kamiony objíždějí nevybudovaný úsek okruhu. Plánovaný úsek 511 měří přes 12 kilometrů a mají na něm být čtyři mimoúrovňové křižovatky. Součástí stavby, která propojí obě dálnice, jsou rovněž dva tunely. Celý Pražský okruh měří asi 80 kilometrů, nyní je v provozu zhruba polovina.

"Tento krok je výsledkem tříletého procesu. Kladné vyjádření v rámci EIA, které posuzuje vliv stavby na životní, již stavba má. Zároveň jsme již rozhodli například o vybudování sídla integrovaného záchranného systému důležitého pro stavbu 511," řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD, kandiduje v komunálních volbách). k podání žádosti o stavební povolení.

Jakmile bude územní rozhodnutí vydáno, ŘSD bude moci začít vykupovat pozemky. Na tom by spolupracovalo s Prahou. Všechny pozemky by zaplatil stát. Pokud by se městu podařilo některé výkupy vyjednat dříve, než bude vydáno územní rozhodnutí, koupí je a stát by je od něj poté odkoupil.