Ručně opravujeme chyby, komentuje ředitel Cermatu Krejčí komplikace s výsledky přijímacích zkoušek

Jen pár dnů před vyhlášením výsledků letošních jednotných přijímacích zkoušek se objevily komplikace. Cermat oznámil, že mu některé školy nahlásily špatné pořadí uchazečů, což by mohlo mít vliv i na jejich konečné výsledky. „Už není možné spustit algoritmus celého rozřazení nově, tak ručně opravujeme ty chyby, které školy způsobily," popsal nynější postup pro Radiožurnál ředitel Cermatu Miroslav Krejčí. Praha 20:21 13. května 2024

Pojďme být konkrétní, co se přesně stalo?

Některé školy se nám po tom, co jsme v pátek rozřadili výsledky, ozvaly s tím, že zjistily, že špatně spočítaly body a špatně stanovily tím pádem i pořadí, podle kterého jsme rozdělovali uchazeče. Takže nám napsaly, v jakých případech udělaly chybu.

A protože už není možné spustit algoritmus celého rozřazení nově, tak ručně opravujeme chyby, které školy způsobily, aby se všichni uchazeči dostali na správné školy. Tak jak by to bylo v případě, že by škola tu chybu neudělala.

Kolik takových případů je?

Řádově do deseti.

To znamená deset škol, nebo deset žáků?

Deset škol.

15. května se uchazeči mají dozvědět výsledky. Je tento termín v ohrožení?

Ne, ve středu ráno patnáctého zveřejníme výsledky.

To znamená, že bude vše v pořádku? To pořadí a vše se napraví tím, jak jste o tom mluvil, že ručně vše uděláte, jak to má být?

Přesně tak.

Jak je vůbec možné, že se to mohlo stát ředitelům těch škol? Už jste to analyzoval, jak je to možné?

Tomu se divíme všichni. To je spíš otázka na ty ředitele než na nás.

Možná že to bude další otázka, se kterou se vy na ně obrátíte, aby příště k ničemu takovému nemohlo dojít - ale dá se tomu vůbec zabránit? Myslíte si, že se to nemůže ještě někdy opakovat?

V případě, že ředitelé rozhodují o pořadí a rozhodují o bodech, tak se to může stát vždycky. My můžeme zkusit vymyslet nějaká opatření, abychom nějakou část těchto chyb odfiltrovali na kontrolách při vstupu. Ale zkrátka to, jestli oni dají uchazeči z rozhovoru dva body nebo osm bodů a zadají špatné číslo do výpočtu, tak to nikdy odfiltrovat nedokážeme.

Můžeme tedy rodiče i uchazeče uklidnit, že vše bude v pořádku a každý se dostane tam, kam se opravdu hlásil a na co má schopnosti, jak dopadly jeho výsledky u přijímacího řízení?

Přesně tak. Jak jsem řekl, všechny chyby, které školy udělaly, opravíme, aby vyhlášené výsledky byly v pořádku a nebyly těmi chybama ovlivněné.