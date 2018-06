Ocenění pro statečné z Rudého náměstí. V srpnu 68 protestovali proti okupaci Československa

K protestu se před padesáti lety odhodlali tři ženy a pět mužů, a to i s vědomím jistého postihu. Sovětská policie je zatkla po pár minutách. Do Prahy pro ocenění přijeli poslední tři přeživší z nich: Pavel Litvinov, Taťjana Bajevová a Viktor Fajnberg.

„Bylo krásné počasí, svítilo slunce, žádný déšť. Byl to krásný den na Rudém náměstí," vzpomíná Pavel Litvinov na 25. srpen roku 1968.

Na Rudé náměstí v centru Moskvy tehdy se skupinou známých přinesl transparenty s nápisy „Ztrácíme naše nejlepší přátele“, „Ať žije svobodné a nezávislé Československo“ nebo „Hanba okupantům“. Zásah sovětské tajné služby na sebe ale nenechal dlouho čekat.

„Vztyčili jsme slogany a muži z KGB k nám okamžitě běželi, už předtím nás sledovali, začali nás bít, někdo mě praštil do hlavy taškou - připadalo mi, že je plná kamení, ale patrně to byly knihy,“ vypráví Radiožurnálu dnes už sedmasedmdesátiletý Litvinov.

„Obklopil nás dav lidí, začali jsme vysvětlovat, že jsme přišli poklidně demonstrovat, vysvětlovali jsme náš nesouhlas s vládní politikou. Ale muži z KGB začali křičet: Jsou to opilci, jsou to sociální paraziti, nepracují. My jsme jim zaplatili univerzity a takto projevují svojí vděčnost. Vykřikovali takovéhle nesmysly,“ pokračuje Litvinov.

Plakáty v kočárku

Viktor Fajnberg přidává vzpomínku na roli disidentky a básnířky Natalji Gorbaněvské. „Přišla na tu demonstraci se svým několikatýdenním synkem v kočárku. Bez něho by se vlastně demonstrace ani neodehrála, protože Natalja pod jeho maličkým tělem provezla ty plakáty s nápisy ,Za vaší a naší svobodu‘, ‚Svobodu Dubčekovi‘ a podobně.“

Gorbaněvská byla poté umístěna do psychiatrické léčebny s diagnozou schizofrenie. Ostatní demonstranty soudy odsoudily k několikaletým trestům vězení, k pobytu v pracovních táborech nebo ve vyhnanství.

Trestu unikla jen nejmladší účastnice Taťjana Bajevová, které tehdy bylo jednadvacet let. V pozdějším životě většina z účastníků protestu na Rudém náměstí emigrovala do Francie a Spojených států amerických.

„Projevili mimořádnou osobnost a i přes vědomí následné perzekuce dali najevo svůj odpor proti okupaci Československa. V letošním roce, kdy si toto kulaté výročí připomínáme, je tak jejich ocenění zcela na místě," vysvětluje Irena Valentová z tiskového odboru ministerstva zahraničí, proč se ministerstvo rozhodlo ocenit právě skupinu ruských disidentů.

Kromě ruských disidentů v pátek ocenění za šíření dobrého jména České republiky dostane jedenáct dalších lidí a Památník Lidice nebo pařížská odbočka organizace Sokol.