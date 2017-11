'Stíhání bylo zahájeno poněkud ukvapeně.' Policista Setvák dostane odškodné 450 tisíc

Toflův gang

Podle obžaloby se měl gang dopustit až dvaceti vydírání, na kterých si prý vydělal miliony korun. Princip nebyl nijak složitý. Skupina si podle žalobce natipovala movité moravské podnikatele, které pak Toflovi kamarádi z řad policie falešně obvinili. Za úplatek následně stíhání stáhli. Podnikatelům, kteří odmítli zaplatit, vyhrožovali například smrtí nebo únosem dětí. Za to členové gangu dostali tresty od tří do devíti let.