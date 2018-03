Slánského soudní spis zmizel. 'Roky jsme oslovovali soudy, nenašli jsme ho,' zní z Národního archivu

Národní archiv nemá mezi svými dokumenty soudní spis z politického procesu s Rudolfem Slánským a dalšími odsouzenými v roce 1952. Uvedla to Alena Šimánková z Národního archivu. Spis se podle ní už roky nepodařilo dohledat. O to cennější může být nedávný nález audiovizuálních záznamů z největšího politického procesu z dob komunismu. Tyto materiály by se podle historiků měly stát památkou.

