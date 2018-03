Režim tuhle stopu vlastních zločinů nezničil, říká o záznamu procesu se Slánským ředitel filmového archivu

Zkrachovalá továrna ve středních Čechách vydala nečekané tajemství – 20 beden s kilometry filmu z procesu s Rudolfem Slánským. O záznamu se doposud jenom spekulovalo, nyní jej ale poprvé mají historici v rukách. O tom, jak s ním naloží, mluvil ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Praha 15:55 21. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rudolf Slánský | Zdroj: CC BY 2.0/Wikipedia

Měli jste už možnost podrobněji prozkoumat, co na záznamech je?

Od včerejška (úterý, poz. red.) na tom pracujeme. Udělali jsme základní třídění podle toho, jaké druhy materiálu byly v bednách ukryty. Zjistili jsme, že stav je velmi neutěšený – materiály jsou silně napadené plísní, některé kotouče, snad jenom dva nebo tři, jsou úplně zničené. Teď po prvním třídění začnou záchranné práce na zabezpečování tradiční filmovou fotochemickou cestou, protože, zaplaťpánbu, materiál byl pořizován na filmový negativ. Díky němu bude záznam viditelný i teď.

Osud záznamu zní skoro až románově. Byl nalezen ve zkrachovalé továrně někde ve středních Čechách. Ví se něco o tom, jak se tam dostaly?

O tom se dozvíte asi víc od kolegů historiků, kteří se na nás obrátili. My jsme to převzali od správce konkurzní podstaty zkrachovalé firmy. Naše práce začíná až tady při záchranných operacích. Ale evidentní je, že v někdejším režimu byl zájem na tom, aby materiály byly uchovány. Režim tuhle stopu svých vlastních zločinů nezničil.

Co byste z pozice ředitele filmového archivu se záznamy chtěl udělat? Jak by dále měly být zveřejňovány?

Naše role je v tom, aby materiály byly zpřístupněny. Záchranných prací bude zapotřebí hodně, včetně poměrně velkých investic, ale myslím si, že je to investice do naší vlastní paměti, a tudíž doufám, že se to podaří zafinancovat. A byl bych rád, kdyby ty materiály byly dostupné. Protože pokud se nám podaří sestavit průběh vlastního procesu tak, abychom viděli chronologii, jak byl politický proces aranžován a jak byl Rudolf Slánský donucen podvolit se scénáři, tak to je myslím velice dramatické a důležité svědectví o té době.

Spolu s historiky budeme vytvářet nějakou optimální a nejúčinnější formu zpřístupnění. Doufám, že to bude online a že budeme schopni porovnat filmový záznam třeba se stenografickým záznamem z procesu a dalšími prameny, tak aby vznikl komplexní obraz té situace.