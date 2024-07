Z prominentních kruhů k mučení ve vazbě. Případ rodiny mocného komunisty Slánského míří před soud

Soud v Praze se chystá otevřít události staré více než 70 let. Týkají se rodiny Rudolfa Slánského. Vysoce postaveného komunistu vlastní strana v 50. letech obvinila ze spiknutí. Po politickém procesu skončil na popravišti. Podle advokáta s ním trpěla i jeho rodina. A právě jejich případ má teď v červenci projednat soud. Praha 6:20 7. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klement Gottwald (třetí zleva) a Rudolf Stránský (poslední zleva) | Zdroj: Profimedia

„Když jsem chtěla umýt krk, zakázali mi to. Směla jsem si mýt jen ruce a obličej. Čisté převlečení mi dali až po několika týdnech, když už jsem měla svrab,“ píše ve své knize Josefa Slánská.

Jsou to její vzpomínky na ruzyňskou věznici. Manželka Rudolfa Slánského se tam dostala poté, co odmítla dosvědčit, že je její muž zrádce. „Paní Slánská byla několik měsíců ve vyšetřovací vazbě. A zde to dosud nebylo projednáno. Jestli to bylo oprávněné, neoprávněné. Justice se k tomu dosud nevyjádřila,“ říká pro Radiožurnál advokát Lubomír Müller, který chce případ u soudu otevřít.

Líčení se má týkat i dalšího člena rodiny Slánských. „Josefa Slánská zemřela v roce 1995. A zemřel i Rudolf Slánský mladší, který byl později disidentem. Ten byl krátkodobě vězněn na počátku 70. let. A to se bude také projednávat,“ doplňuje Müller.

Rodina měla před zatčením otce život úplně jiný. Rudolf Slánský byl druhým nejmocnějším mužem komunistické strany. „Samozřejmě na rozdíl od většiny lidí žili v relativním přepychu té doby. Byli ti, kteří byli součástí vládnoucí vrstvy,“ připomíná historik Kamil Nedvědický z Ústavu pro studium totalitních režimů.

To se ale změnilo, když strana v roce 1951 Slánského obvinila ze spiknutí proti republice. „Byli samozřejmě najednou na druhé straně. Dostali se do pozice pronásledovaných. To, co zažívaly rodiny odpůrců komunistického režimu, najednou zažívali - sice v trochu modifikované podobě, ale zažívali nově,“ podotýká Nedvědický.

‚Zasluhuji si trest‘

Rudolf Slánský byl obviněný, že údajně budoval protistátní spiklenecké centrum. Byla to záminka pro začátek vykonstruovaného a výrazně antisemitského procesu. V listopadu 1952 - po měsících výslechů a nátlaku - u soudu přeříkával naučenou výpověď. A mimo to se vzdal opravných prostředků.

„Dopustil jsem se strašných, hrozných zločinů. Dopustil jsem nejpodlejších zločinů, jakých se kdo může dopustit. Vím, že pro mě není žádných polehčujících okolností.“

„Žádám obviněné, aby přistoupili k mikrofonu, a sdělili soudu své rozhodnutí. Rudolf Slánský.“

„Zasluhuji si trest, přijímám.“

„Vzdáváte se opravných prostředků?“

„Ano.“

Komunisté nechali Slánského popravit na začátku prosince 1952. Zemřel muž, který dřív sám osobně dával pokyny k zatčení a vyslýchání.

„Do jisté míry by se dalo říct, že on byl více než jiní zodpovědný za perzekuce, ať už byly prováděny zdánlivě podle zákona, nebo dokonce i za některé vraždy nebo čistě nezákonné činy, kterých se komunistická státní bezpečnost dopouštěla,“ připomněl před časem historik Oldřich Tůma z Akademie věd.

Hlavní líčení u Městského soudu v Praze je v případu rodiny Slánských naplánované podle advokáta Müllera na 10. července.