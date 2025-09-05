Rudou věž smrti získá stát. Symbol utrpení politických vězňů komunistického režimu se dočká opravy
Národní památkový ústav (NPÚ) převzal správu Rudé věži smrti v Ostrově na Karlovarsku. Dříve ji vlastnila Konfederace politických vězňů. Organizace se ale dostala do finančních problémů, a tak státní orgány vymyslely postup, jak dluhy zatížený majetek převzít.
Sedmipatrová věž, zvaná Rudá věž smrti, sloužila v 50. letech minulého století jako místo konečné úpravy uranové rudy, která se těžila v okolí Jáchymova.
Zákaz propagace komunismu platí. Prezident podepsal trestní zákoník, který zčásti legalizuje konopí
Číst článek
Vězni z komunistického trestaneckého tábora tu ručně a bez ochranných obleků zpracovávali uranovou rudu, přičemž neustále vdechovali a polykali radioaktivní prach.
Vytěženou a rozdrcenou rudu pak pěchovali do železných barelů, které mířily do Sovětského svazu pro jeho jaderný a zbrojní program.
Velká část vězňů, kteří tu pracovali, nepřežila.
Objekt není v dobrém stavu
V omezené míře by se mohla věž pro návštěvníky otevřít už na jaře příštího roku. „Provádíme vyklízecí práce, odstraňujeme náletovou zeleň a všechno nashromážděné smetí a sutě,“ řekla v pátek při slavnostním převzetí Rudé věže smrti ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.
Objekt ale není v dobrém stavu, před zimou chce NPÚ zajistit střechu.„Uvolnili jsme na to prostředky z rozpočtu. Měli jsme dobrou sezonu na hradech a zámcích, něco málo z toho můžeme už teď využít pro zajištění Rudé věži smrti,“ vysvětlila ředitelka Goryczková.
Věž musí zůstat připomínkou
Ministr kultury Martin Baxa z ODS, který kandiduje v říjnových sněmovních volbách za koalici Spolu, v pátek poukázal na to, že do komplikovaného převodu z konfederace na stát se muselo zapojit hned několik státních úřadů, od finanční správy přes katastrální úřad až po ministerstvo financí.
Rudou věž smrti bude vlastnit stát. Po splacení dluhů ji čekají opravy a vznik nové expozice
Číst článek
Nakonec se vše podařilo a v červenci byla Rudá věž smrti zapsaná v katastru jako majetek státu. Podle Baxy je důležité, aby jedna z mála památek na hrůzy komunistického režimu zůstala trvalou připomínkou a mohla sloužit pro poučení i dalším generacím.
Po nutných opravách by Národní muzeum mělo připravit důstojnou expozici připomínající tragickou etapu československé historie.
Převod na stát uvítala i předsedkyně Konfederace politických vězňů Milena Blatná. Jak v pátek uvedla, konfederace se opakovaně snažila najít cestu, jak věž státu předat do péče, ale až nyní se to podařilo.
Rudou věž smrti plánuje převzít stát. Současný vlastník má finanční problémy
Číst článek
Podle Blatné to bylo jediné řešení v situaci, kdyi členové konfederace stárnou a postupně umírají. „Smutné je to, že mnozí z nás se toho už nedožili a nedočkali se toho dobrého konce,“ řekla Blatná. Dodala, že konfederace chce s Národním muzeem a NPÚ na expozici spolupracovat.
Věž je Národní kulturní památkou a také jednou z hornických památek Krušnohoří, zapsaných na seznamu UNESCO.