Rumuni vydali do Česka muže a ženu podezřelé z vraždy v Písku. Čekala na ně zásahová jednotka

Rumunsko vydalo do Česka dvojici podezřelou z lednové vraždy manželů na Písecku. Radiožurnálu to řekla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová. Muž a žena ze Slovenska společně uprchli do Rumunska, kde je policisté zadrželi zhruba dva týdny po vraždě.

