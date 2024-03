Rus spojený s výbuchem ve Vrběticích zemřel. Šapošnikov měl být v kontaktu s velitelem útočníků

Zemřel Nikolaj Šapošnikov, jak zjistil Radiožurnál a server iROZHLAS.cz. Bývalý voják sovětské armády se ocitl v hledáčku kriminalistů v souvislosti s kauzou Vrbětice. Policisté se zaměřili na to, zda byl v kontaktu s generálem ruské tajné služby GRU Andrejem Averjanovem, jehož jednotka údajně výbuchy v roce 2014 naplánovala a provedla. Šapošnikov tehdy pracoval jako obchodník pro společnost Imex Group, v minulosti kontakt s Averjanovem popřel. Původní zpráva Praha 17:38 12. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikolaj Šapošnikov | Foto: Reportéři ČT | Zdroj: Česká televize

Šapošnikov zemřel v Řecku na zástavu srdce. Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz to potvrdily důvěryhodné zdroje. Podle nich „pitva cizí zavinění neprokázala“.

S manželkou Elenou pobýval jeden z možných aktérů kauzy Vrbětice dlouhodobě na poloostrově Chalkidiki. Pár přišel do Česka, kam jezdil nárazově, zkraje 90. let minulého století a získal politický azyl, později i české občanství.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu se v kauze výbuchů muničních skladů, za kterými měla stát ruská tajná služba GRU, začali o Šapošnikova zajímat před více než dvěma lety, kdy se objevila nová fakta. Vedle dvojice hlavních podezřelých – ruských agentů Anatolije Čepigy a Alexandra Miškina – se totiž policisté zaměřili na osoby, které jim mohly v Česku pomáhat.

V hledáčku policie se tak ocitl právě Šapošnikov, který v době explozí pracoval jako obchodník pro nájemce muničních skladů, ostravskou společnost Imex Group, a návštěvu dvou ruských agentů, kteří oficiálně vystupovali jako obchodníci, zařizoval. Konkrétně se vyšetřovatelé podle zdrojů Radiožurnálu a týdeníku Respekt zajímali o to, zda byl v kontaktu s generálem ruské vojenské tajné služby Andrejem Averjanovem.

Policie totiž podle informací redakce zachytila e-maily, ve kterých si měli psát o citlivých zbrojních obchodech. Šapošnikova proto podezřívala ze špionáže, stejně tak jeho ženu Elenu. Averjanova elitní jednotka číslo 29155, která má stát také za otravou bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury, totiž podle policie vrbětické výbuchy naplánovala a provedla.

Agenty prý neznal

Zda je tato vyšetřovací verze stále aktuální, ale není jasné. Policie se k případu nechce dlouhodobě vyjadřovat. Stejně tak odmítla komentovat zprávu o Šapošnikově úmrtí. „Podávání informací z trestního řízení v kauze Vrbětice má vyhrazeno Krajské státní zastupitelství v Brně,“ sdělil mluvčí elitních policistů Jaroslav Ibehej.

„Co znamená agent, já žádné agenty neznám. Podezřelých ruských agentů v Evropě je tolik, že bychom se všichni divili, kdyby je všechny spočítali. “ Niiolaj Šapošnikov (pro Reportéry ČT v prosinci 2021)

Komentář ale neposkytlo ani Krajské státní zastupitelství v Brně. „V současném stadiu vyšetřování se k vašim dotazům nebudeme vyjadřovat,“ napsal v SMS mluvčí Hynek Olma.

Šapošnikov v minulosti popřel, že by se s Averjanovem, kterého policie považuje za koordinátore celé akce, znal. „Co znamená agent, já žádné agenty neznám. Podezřelých ruských agentů v Evropě je tolik, že bychom se všichni divili, kdyby je všechny spočítali,“ řekl Rus s českým pasem a bývalý profesionální voják sovětské armády v prosinci 2021 Reportérům ČT, kteří ho zastihli v jeho domě v Řecku.

S Averjanovem se však Šapošnikov zřejmě setkal krátce před prvním výbuchem ve Vrběticích a to v Portugalsku. Pro Radiožurnál a Respekt to před dvěma lety přiznala jeho dcera, kterou reportéři vypátrali. Podle svých slov ale nevěděla, že jde o špiona. „On je nějaký literární historik. Pamatuji si jen pocit z něho – úžasný,“ popsala setkání s Averjanovem.

Hlavní mozek

Averjanova má policie za hlavní mozek vrbětické operace, a proto se zajímá o všechny jeho vazby. V případě Šapošnikova se detektivové měli zaměřovat nejen na to, zda se s ním mohl Averjanov sejít před výbuchem, ale zda nemohli být v kontaktu i v době, kdy k němu došlo.

Rusové podezřelí v kauze Vrbětice přišli do Česka jako uprchlíci. Ministerstvo páru udělilo politický azyl Číst článek

Oba se totiž tenkrát pohybovali v dojezdové vzdálenosti od Vrbětic. Averjanov byl podle zjištění kriminalistů zrovna ubytovaný ve slovenských lázních, které jsou od muničních skladů dvě hodiny cesty autem. Šapošnikov sice už v té době bydlel v Řecku, i on byl ale tehdy v Česku, důvodem měla být návštěva příbuzných.

Jak už dříve upozornil týdeník Respekt a investigativní server Bellingcat, Averjanov z Moskvy do Evropy přiletěl tři dny před výbuchem. Let si rezervoval pod jménem Andrej Overjanov. Jeho telefonní záznamy ukázaly, že přicestoval do Rakouska. Poté se signál jeho telefonu ztratil a znovu se připojil až o tři dny později.

Mezitím ve Vrběticích 16. října 2014 vybuchl první sklad, zemřeli dva lidé, ze sousedních obcí musely být evakuovány stovky dalších a byla způsobena miliardová škoda. O den později, krátce po čtvrt na sedm večer, si Averjanov koupil na vídeňském letišti letenku a ve 22.46 odlétl zpět do Moskvy.