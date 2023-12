Některá města ruší ohňostroje kvůli střelbě v Praze. ‚Výzva Rakušana je populistická,‘ odmítají jiná

Některé obce a města už vyslyšely středeční výzvu ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN a zrušily novoroční ohňostroje. Důvodem je tragédie z minulého týdne na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze – aby pyrotechnika neprohlubovala trauma z události. Například v okolí Klánovického lesa, kde střelec rovněž zavraždil dva lidi, ale starostové městských částí na ohňostroji trvají. Praha 18:44 28. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé obce a města vyslyšely výzvu ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a zrušily novoroční ohňostroje (ilustrační foto) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Jedním z prvních měst, které k Rakušanově výzvě zrušit ohňostroje přistoupilo, byla Olomouc.

Silvestrovský ohňostroj letos nebude taky v Karviné nebo Vítkově. Obyvatelé těchto měst ale o barevnou show nepřijdou, protože radnice ohňostroje přesunou na léto, kdy pořádají městské slavnosti. Ohňostroj zruší také Náchod, Ústí nad Orlicí nebo Jindřichův Hradec.

„Zkusíme podpořit tu myšlenku, aby nedocházelo ve společnosti k většímu rozjitření. Věříme, že jsme se rozhodli správně. V případě, že to okolnosti dovolí, zvolíme náhradní termín při nějaké jiné příležitosti, která by byla vhodnější. Teď k tomu zkusíme přistoupit tak, že na Nový rok to neodpálíme,“ řekl starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár z hnutí ANO.

Jsou ale i města, která ohňostroj zrušila už v minulosti, třeba Praha nebo Karlovy Vary. I v Hradci Králové rozhodli letos v létě o tom, že pyrotechniku nahradí videomapping. A třeba Hvožďany na Příbramsku ohňostroj zrušily ještě před Rakušanovou výzvou.

‚Méně petard neuškodí‘

Podle Rakušana je přelom roku bez ohňostrojů to nejmenší, co můžou lidé udělat pro všechny, kterých se útok na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze dotkl. Dodal také, že policisté od minulého týdne řešili několik výjezdů právě kvůli zábavní pyrotechnice. Lidé ji totiž považovali za střelbu.

„Nikomu z nás by po tom, čím jsme si prošli, méně hluku, petard a podobně neuškodilo. Nejsem ministr, který může něco takového zakazovat, tu ambici ani nemám. V té chvíli jsem jen jako člověk, který u toho byl velmi blízko, považoval za nutné a za potřebné tento apel dát,“ řekl Rakušan.

Předseda Svazu měst a obcí František Lukl Radiožurnálu odepsal, že rozhodnutí přijmout Rakušanovu výzvu nechává plně na vedení jednotlivých radnic. Lukl jako nezávislý starosta Kyjova návrh na zrušení podporuje.

Výzvu Rakušana podpořila také ředitelka Sdružení místních samospráv Jana Přecechtělová.

Kde ohňostroje zůstanou

Ohňostroj nebude rušit třeba Ústí nad Labem, podobně taky Svitavy, Chrudim nebo většina obcí na Plzeňsku. Mezi starosty z celé republiky, které oslovili redaktoři a redaktorky Českého rozhlasu, dokonce převažoval názor ohňostroje zachovat.

Zrušit ohňostroje nechtějí taky městské části, které jsou blízko Klánovického lesa, kde střelec z filozofické fakulty zavraždil dva lidi.

„Pan ministr Rakušan poměrně nevhodně využívá, nebo spíš zneužívá toho, co se stalo na filozofické fakultě. Je to věc, která dle mého soudu nemá být dávána do souvislosti s našimi tradicemi,“ vysvětlil svůj pohled starosta jedné z nich, Běchovic, Ondřej Martan z ODS.

Podobně se ke zrušení staví i starosta třetí městské části Plzně David Procházka z hnutí ANO, který má ohňostroj na starosti. Podle Procházky je výzva Rakušana kontraproduktivní, protože zviditelňuje vraha.

„Ohňostroj je jednou z mála věcí, která lidem v rámci negativních zpráv, které se na ně pořád valí, může pomoci zvednout náladu při vstupu do nového roku. Výzvu ministra Rakušana vnímám jako populistický výrok, který rozděluje společnost,“ uvedl Procházka.

Organizovaný ohňostroj neplánuje zrušit taky Kolín. Vedení města ale vyzvalo lidi, aby neodpalovali pyrotechniku.