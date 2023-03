Otevřený dopis ministrovi. Vondrák a Macura žádají Rakušana o přehodnocení rozhodnutí o rušení pošt

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a primátor Ostravy Tomáš Macura (oba zvoleni za ANO) žádají v otevřeném dopise ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), aby přehodnotil rozhodnutí o rušení poboček České pošty. V pátek to řekla mluvčí kraje Nikola Birklenová. Podle Vondráka a Macury je takovéto rušení pošt nepřijatelné a může zvýšit nezaměstnanost. Pošta chce kvůli úsporám počet poboček k 1. červenci snížit o 300 na 2900. Ostrava 17:32 31. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nesouhlas s rozhodnutím o rušení pošt je jednotný napříč všemi městy v kraji (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Návrh vládního nařízení, které to umožní, bude vláda schvalovat zřejmě příští týden. Nejvíce poboček se má rušit právě v Moravskoslezském kraji – 48. Ostrava má přijít o 27 poboček, přímo ve městě je rušených poboček 19.

„Jeví se, že jediným kritériem, které bylo zvoleno, je docházková vzdálenost, nic dalšího. Ta kritéria nerespektují, aspoň podle mě, specifika města, jeho sociálně–ekonomickou strukturu, věkovou strukturu,“ řekl Macura.

V dopise s Vondrákem připomínají, že Moravskoslezský kraj je jedním ze tří strukturálně nejvíce postižených krajů v zemi. Potýká se s vysokou nezaměstnaností, zhoršeným životním prostředím a je také velmi rozlehlým regionem, kde žije mnoho seniorů.

Vondrák a Macura uvedli, že považují za nepřijatelné, aby se představitelé samosprávy dozvěděli o změnách ani ne týden před jejich avizovaným schválením. V Ostravě se podle nich má rušit výrazně více poboček než například v rozlohou srovnatelném Brně.

Děkuji všem, kteří dnes zavítali na seminář a diskuzi o budoucnosti České pošty. Když jsme začali mluvit o potřebě její transformace, hlasitě se ozývaly dva krajní hlasy - jeden říkal zavřete to celé, druhý nerušte nám naše pobočky.

1/2 pic.twitter.com/jxms5XPJd7 — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 31, 2023

Vyšší nezaměstnanost

„Výrazně se tak zhorší dostupnost služeb České pošty pro naše občany a o zaměstnání přijdou další lidé, kteří s největší pravděpodobností skončí na úřadu práce, a zvýší tak už teď dost vysoký počet nezaměstnaných,“ uvedli Vondrák a Macura.

Ministra v dopise důrazně žádají o jasné zdůvodnění těchto kroků a přehodnocení jeho rozhodnutí, které by reflektovalo specifika kraje a Ostravy.

Nesouhlas s rozhodnutím o rušení pošt je jednotný napříč všemi městy v kraji. Podle představitelů radnic jde proti lidem. To je například názor havířovského primátora Josefa Bělici (ANO), podle nějž jde o unáhlený a nesystémový krok.

„Jsme druhé největší město kraje a z osmi poboček nám tady zůstanou jenom tři. Naši občané už teď stojí fronty před pobočkami pošt, protože neustále omezují pracovní dobu, teď se fronty ještě prodlouží. Mám za to, že tímto opatřením se kvalita služeb a jejich dostupnost mnohonásobně zhorší,“ uvedl Bělica.

Ve Frýdku-Místku by po uzavření dvou poboček (na sídlišti Riviéra v Místku a u kulturního domu ve Frýdku) zůstaly dvě hlavní, a to v Sadové ulici a na Antonínově náměstí, a dvě menší pošty v místních částech Lískovec a Chlebovice. Město chce s Českou poštou hledat přijatelné řešení.

Dnes brzy ráno jsme od @Ceska_posta_sp obdrželi seznam poboček, které mají být uzavřeny v rámci transformace této instituce. Jen v Ostravě se to týká 19 míst, a to i velmi frekventovaných. Spolu s hejtmanem @ivondrak se proto obrátíme na vládu s požadavkem na přehodnocení. — Tomáš Macura (@Macura2014) March 31, 2023

Komplikace pro seniory

„I když chápu, že je potřeba s Českou poštou dělat určité změny, rozhodnutí o uzavření poboček stejně jako představitelé dalších měst a obcí nevítám, protože zkomplikuje život občanům, zejména seniorům. V tento okamžik mohu potvrdit pouze jedno, budeme s Českou poštou jednat, jak zajistit dostupnost služeb v našem městě,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše Město F–M).

V Opavě chce Česká pošta zrušit pobočky na západním nádraží, v Kateřinkách, Kylešovicích a Jaktaři. Přímo ve městě by tak zůstaly jen pobočky v Bredě a Tescu. Primátor Tomáš Navrátil (ANO) to považuje za velkou nehoráznost.

„Plán ministra Rakušana bude mít velký dopad na nás všechny. S tímto krokem nesouhlasíme a vyvoláme s poštou jednání,“ uvedl Navrátil.

Tři pobočky se mají rušit v Třinci. „V žádném případě s tím nesouhlasíme. Vztek a odpor lidí je na místě a rozumíme tomu,“ uvedla primátorka Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec). O poštu by přišlo například více než 3000 obyvatel největšího třineckého sídliště Sosna.

Bezbariérový přístup

„Trápí nás i zrušení pobočky na Frýdecké. Jde o velmi využívanou poštu v obchodním centru, s dobrým přístupem pro občany, používaná i vozíčkáři. Rozhodnutí zrušit tuto poštu, která je k dispozici každý den od 09:00 do 20:00, proto považujeme za velice nešťastné. Pokud to bude možné, budeme se tomu bránit, protože toto jde proti lidem,“ uvedla Palkovská.

Rušit se má například také pošta přímo v Sanatoriích Klimkovice na Ostravsku. Podle mluvčí Ivany Gračkové by to pro sanatoria bylo velkým problémem, zatím s nimi o tom nikdo nejednal. Sanatoria v pobočce mimo jiné odevzdávají denně tržby z provozů, největší potíže by ale měli klienti, z nichž mnozí se neobejdou bez berlí nebo invalidního vozíku.

„Pokud k nám přijíždějí veřejnou dopravou, posílají si své věci třeba na měsíční pobyt předem poštou, protože by je neuvezli, na zdejší pobočku jim chodí balíčky z domova,“ řekla Gračková. Navíc by podle ní nebyla dodržena vzdálenost tři kilometry k nejbližší poště.

„Pro mnohé klienty by byl přesun z lázní autobusem na poštu do centra našeho města těžko řešitelným problémem, navíc nejbližší autobusová zastávka je od naší pošty vzdálená ještě dalších 800 metrů,“ dodal klimkovický starosta Jaroslav Varga (Občané Klimkovic).

Všichni chápeme, že je potřeba Českou poštu transformovat. Co je ale velmi špatně pochopitelné je fakt, že ze 14 krajů (včetně Prahy) se ruší celá šestina poboček jenom v našem kraji. To je vůbec nejvíce: https://t.co/9bkwlXu9bn pic.twitter.com/JPW0tnrWJl — Ivo Vondrak (@ivondrak) March 31, 2023