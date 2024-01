‚Rušení tendru je nejvražednější varianta pro Prahu.‘ Může konkurenční boj ohrozit budoucnost metra D?

Antimonopolní úřad tento týden zrušil rozhodnutí pražského dopravního podniku o výběru vítěze zakázky na stavbu druhé části metra D. Dopravní podnik podal proti rozhodnutí rozklad k předsedovi úřadu. Podle Martina Borovky, generálního ředitele společnosti Vinci Consturction CS, která výsledek tendru spolu s dalšími firmami napadla, by nejhorší variantou bylo opakování celé soutěže. Praha 5:00 20. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podoba budoucí stanice metra D Olbrachtova | Zdroj: Metroprojekt Praha

Pokud by se zakázka na stavbu druhé části pražského metra D mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory zrušila, nové nabídky by dostal pražský dopravní podnik zřejmě až za dva roky. Stavba v hodnotě kolem 30 miliard korun, která patří k vůbec největším zakázkám Prahy, by tak nabrala značné zpoždění. Je o tom přesvědčený generální ředitel největší stavební firmy u nás Vinci Construction CS Martin Borovka.

Vinci je členem konsorcia spolu s firmami Porr a Marti, které dopravní podnik z tendru vyřadil. Výsledky proto konsorcium napadlo ve dvou případech u antimonopolního úřadu, který tento týden na základě první stížnosti zrušil výběr vítěze, firmy Subterra. Důvodem byly pochybnosti kolem referencí manažerů, kteří mají být za plnění zakázky zodpovědní.

„O rušení celého tendru by ale neměla být řeč, protože to je ekonomicky nejvražednější a nejdražší varianta pro město,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Borovka. Kromě zpoždění by se totiž nepochybně navýšily i cenové nabídky. „Nechat tendr běžet je nejlevnější a nejkratší varianta pro město Prahu, aby se metro spustilo,“ upozornil Borovka.

Hrozba žaloby a výhružné e-maily. Zakázkou na stavbu pražského metra D se zabývá i policie Číst článek

Vítězná Subterra navíc uvedla, že nabízenou cenu může garantovat pouze do letošního léta.

Subterra tendr na část nové linky metra vyhrála loni na podzim s nabídkou zhruba 30 miliard korun. Levnější nabídku konsorcia Porr-Vinci-Marti s cenou necelých 28 miliard korun dopravní podnik vyřadil s tím, že firmy měly mimo jiné chyby v dokumentaci a podezřele nízkou cenu.

Konsoricum to odmítlo a podalo to jako zmíněnou druhou námitku proti výsledkům soutěže k antimonopolnímu úřadu. „Sám dopravní podnik deklaroval, že ta stavba by měla stát kolem 25 miliard. My jsme nabídli zhruba 28 miliard, což bylo už o deset procent víc než byla reálná, odhadovaná cena dopravního podniku. Tvrdit, že naše cena je nízká, je absolutní nesmysl,“ upozornil Borovka.

O této námitce zatím ÚOHS nerozhodl, stát by se tak mohlo v řádu měsíce.

Pohyb po MHD jako adrenalinový sport. ‚Nechci se v metru vyhýbat lidem na zemi,‘ říká nevidomá Číst článek

Dopravní podnik v reakci na rozhodnutí úřadu k první námitce z tohoto týdne už avizoval, že proti němu podá rozklad k předsedovi ÚOHS Petru Mlsnovi. „Co se kolem toho děje není vlastně nic jiného, než konkurenční boj největších stavebních společností o to, kdo získá jednu z největších stavebních zakázek na českém trhu,“ říká vedoucí odboru komunikace dopravního podniku Daniel Šabík.

Celé řízení se táhne již přes rok. Firmy své nabídky do tendru podaly v prosinci 2022, dopravní podnik je vyhodnotil až v druhé půlce loňského roku a rozhodl, že vítězem tendru bude Subterra, zatímco nabídku trojice firem Porr-Vinci-Marti ze zakázky vyloučil.

Konsorcium se proti tomu nejprve bránilo přímo u dopravního podniku, ale neúspěšně. Proto se nakonec obrátilo na ÚOHS.

Nepravdivé reference?

Firmy se dožadují, aby úřad zrušil výběr vítěze a také aby zrušil jejich vyloučení ze soutěže. Trojice Porr-Vinci-Marti v první námitce argumentovala hlavně tím, že firma dodala dopravnímu podniku nepravdivé reference některých svých specialistů. Podle úterního rozhodnutí prvního stupně ÚOHS ale spíše chybí některé doklady.

„Podle Úřadu zadavatel (pražský dopravní podnik - pozn. redakce) rozhodl o výběru dodavatele (Subterry - pozn. redakce), přestože v dokumentaci o zadávacím řízení nejsou doklady, které by jednoznačně prokazovaly zkušenosti některých členů odborného personálu,“ stojí na webu úřadu.

Antimonopolní úřad bude znovu zkoumat miliardový tendr na metro D, kvůli návrhu vyloučených firem Číst článek

„Existuje tedy důvodná pochybnost, zda za zkušenosti těchto vybraných členů odborného personálu mohl zadavatel v rámci hodnocení nabídek tomuto dodavateli přidělit body,“ zdůvodnil své stanovisko úřad.

Mluvčí Subterry Vladislav Beneš ale trvá na tom, že jejich nabídka je bezchybná. „Jsme přesvědčeni, že ve výběrovém řízení na výstavbu II. etapy metra D jsme předložili nabídku, která splňuje všechny požadavky tendru včetně referenčních zakázek a kvalifikace příslušných zaměstnanců, což rozhodnutí ÚOHS nijak nezpochybňuje,“ napsal Českému rozhlasu.

„Zvlášť poukazujeme na to, že žádný závěr o splnění či nesplnění jakýchkoli kvalifikačních nebo bodovaných soutěžních kritérií v tomto rozhodnutí učiněn není,“ dodal.

I vedoucí komunikace dopravního podniku Šabík trvá na tom, že městská firma postupovala korektně.

Podivný případ metra D. Megastavbu desetiletí provází výhrůžky a pochybnosti Číst článek

„Antimonopolní úřad se zabýval desítkami námitek, přičemž důvodem jeho rozhodnutí jsou pouze tři, které se týkaly referencí vítězného dodavatele. U těch antimonopolní úřad tvrdí, že dopravní podnik nemohl dojít k jednoznačnému závěru ohledně jejich ověření. Hodnotící komise i představenstvo přitom v rámci vyhodnocování nabídky a ve svém rozhodování vycházely z informací od uchazeče a z informací od samotných zadavatelů jednotlivých zakázek, které byly ze strany dopravního podniku vyžádány nad rámec zákonných požadavků a běžné praxe,“ tvrdí Šabík.

Šéf Vinci Borovka nicméně také trvá na tom, že některé údaje o působení manažerů konkurence na referenčních stavbách byly nepravdivé. „Trvám na tom proto, že mám z těch staveb osobní zkušenost manažera z doby, kdy naše skupina byla s nimi na těch stavbách ve sdružení. Takže já si na tom tisíciprocentně trvám jako osoba,“ uvedl.

Co dál?

Antimonopolní úřad nyní bude rozhodovat ještě o druhé námitce firem Porr-Vinci-Marti a to proti jejich vyloučení z tendru. Otevírá se tak několik možností, jak celý tendr může nakonec dopadnout.

Kromě konsorcia a Subterry svou nabídku do tendru podala ještě společnost Strabag. Ta byla ale nejdražší a dopravní podnik ji blíže nevyhodnocoval. Zda by se mohlo stát, že by se jeho nabídka vrátila v rámci nějakého scénáře zpátky do hry, zatím není úplně jasné.

Dopravní podnik podle Šabíka věří, že rozhodoval správně a tím se také řídí. „V tuto chvíli prostě nespekulujeme nad možnými scénaři a alternativami. My pevně věříme, že nám ÚOHS dá za pravdu,“ řekl.

Pražský dopravní podnik podal trestní oznámení. Výběrové komisi na nové metro přišla výhrůžka Číst článek

Doposud se úřad zastal dopravního podniku v řízení o stížnosti, kterou byly napadeny podmínky samotného výběrového řízení na druhou část metra D.

Rušení tendru a jeho případné znovuvypsání by tak nemělo být zatím na stole. Šlo by navíc o velmi drahé řešení, což potvrzuje i šéf Vinci. Tendr by Borovka nerušil i přesto, že ho považuje od začátku za „zvláštní“. Třeba z důvodu, že trvalo několik měsíců od podání nabídek po zveřejnění nějakých dalších informací.

„Jsme zvyklí, že třeba v případě tendrů u Ředitelství silnic a dálnic nebo Správy železnic, tak do 24 hodin od podání nabídek oba dva generální ředitelé informují na sociálních sítích o tom, kolik dostali nabídek a v jaké hodnotě,“ zmínil Borovka. „Tady se vůbec neinformovalo. Dopravní podnik celkově konal na limitu hospodářské soutěže nebo nějaké její slušnosti,“ tvrdí.

„Způsob komunikace, vyhlášení a vyhodnocování na metru D považuji za nejpodivnější veřejnou zakázku, jakou jsem zažil za svou profesní kariéru,“ řekl šéf Vinci Borovka.

Dopravní podnik ale jakékoliv pochybnosti odmítá, podle něj neúspěšní uchazeči dělají „obstrukce“, aby se dostaly k obří zakázce.