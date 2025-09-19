Ruší Královéhradecký kraj plošně víceletá gymnázia? Kraj to popírá, někteří ředitelé však už třídy neotevřou
Krajský úřad v Hradci Králové řeší budoucnost víceletých gymnázií v regionu. Jako jejich zřizovatel vyhodnocuje nabídku oborů na středních školách a zároveň hledá cesty, jak navýšit kapacity čtyřletých gymnázií pro žáky devátých tříd. Jedním z možných řešení je změnit část víceletých gymnázií na čtyřletá.
Debatu rozproudil opoziční zastupitel Matěj Hlavatý z hnutí STAN (kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny). Na síti X napsal, že Královéhradecký kraj rozhodl o zrušení všech víceletých gymnázií a že ředitelé už příští rok nesmí otevřít nové ročníky. Zároveň tvrdil, že takovou informaci má přímo od ředitelů škol v Hořicích, Nové Pace nebo v Náchodě.
Kraj ale takovou informaci popřel. To, že by se v Královéhradeckém kraji plošně rušila víceletá gymnázia, odmítl hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta (hnutí ANO) nebo jeho náměstkyně pro školství Jana Berkovcová (hnutí ANO, kandiduje ve sněmovních volbách).
„V současnosti vyhodnocujeme skladbu oborové nabídky středních škol a hledáme i možnosti, jak navýšit kapacity pro žáky devátých ročníků. Jednou z cest je změnit dvě až tři víceletá gymnázia s nízkou naplněností a nízkým výsledkem přijímacích zkoušek na čtyřletá. Zvýší se tím šance a příležitosti pro žáky devátých tříd,“ vysvětlil mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.
Situace však zatím není úplně jasná. Zatímco kraj mluví o úvahách, ředitelé některých škol tvrdí, že pokyn k omezení provozu už od zřizovatele dostali. Platí to například pro Krkonošské gymnázium v Hostinném.
Tamní ředitel Jan Kletvík počítá s tím, že v příštím školním roce už třídu osmiletého gymnázia neotevře. Do nové třídy víceletého gymnázia pravděpodobně nenastoupí třeba ani žáci v Nové Pace, ředitel gymnázia Pavel Matějovský se k tomu ale pro Český rozhlas Hradec Králové odmítl podrobněji vyjádřit.