Ruská agrese na Ukrajině přispěla k podpoře EU, ukazují data. Ekonomické důsledky ji ale opět sráží

Prvotní šok z ruské invaze se propsal i do nahlížení na Evropskou unii. Mezi Čechy se Unie začala těšit větší podpoře. Od té doby ale klesá. A nejvíce u těch, kteří Ukrajinu podporují. Mohou za to ekonomické důsledky, jejichž dopady pocítili. Ukazují to data, která pro Český rozhlas připravila společnost PAQ Research. „Podpora je stále na vyšší úrovni než před invazí. Má ale kam klesat,“ upozorňuje socioložka Nina Fabšíková.

