Ulice Korunovační je historická a spíš ji nepřejmenují, zdůvodňuje změnu adresy ruská ambasáda

Ruská ambasáda odmítla, že by přesunula sídlo na adresu svého konzulárního úseku kvůli přejmenování náměstí Pod Kaštany na náměstí Borise Němcova. Podle velvyslanectví sídlí zastupitelský úřad ve stejné budově, pouze mu magistrát hlavního města zrušil jednu ze dvou používaných adres. Ambasáda hodlá nadále užívat adresu Korunovační 36, sdělil úřad. Praha 12:06 19. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruské velvyslanectví v Praze | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Server Aktuálně.cz v pátek s odvoláním na české ministerstvo zahraničí uvedl, že ruské velvyslanectví administrativně přesunulo své sídlo na adresu svého konzulárního úseku Korunovační 34. Ambasáda ve vyjádření odmítla, že by se jednalo o stěhování.

Velice divné a divošské, říká mluvčí ruské diplomacie o přejmenování pražského náměstí po Němcovovi Číst článek

„V březnu z magistrátu hlavního města Prahy velvyslanectví obdrželo dopis ‚o zrušení adresy reprezentační budovy velvyslanectví: náměstí Pod Kaštany, číslo orientační 1‘, která byla zároveň oficiální adresou ruské diplomatické mise. Podle tohoto dopisu také ‚nadále platí adresa reprezentační budovy: ulice Korunovační, číslo orientační 36‘,“ uvedl zastupitelský úřad.

„Vzhledem k tomu, že název ulice Korunovační je historický, používá se více než sto let a - jak se zdá - pravděpodobnost jejího přejmenování je mnohem nižší než u náhle vzniklého v českém hlavním městě toponymu ‚náměstí Borise Němcova‘, velvyslanectví rozhodlo jako svoji oficiální adresu nadále používat adresu: ulice Korunovační, číslo orientační 36,“ uvedla ambasáda.

Na svých internetových stránkách ambasáda nicméně ještě v neděli ráno oficiálně uváděla jako svou adresu náměstí Pod Kaštany 1. Stejnou adresu uvádělo i české ministerstvo zahraničí.

Problém i kvůli soše Koněva

Vedení Prahy přejmenovalo náměstí Pod Kaštany před ruskou ambasádou na náměstí Borise Němcova letos v únoru. Němcov byl ruským vicepremiérem v letech 1997 až 1998 za prezidenta Borise Jelcina.

Po odchodu z Parlamentu v roce 2003 pomáhal mimo jiné organizovat pouliční protesty proti Putinově režimu. V roce 2015 byl 27. února zastřelen v centru Moskvy. Praha pojmenovala náměstí před ruskou ambasádou po Němcovovi na páté výročí jeho vraždy.

Ruská občanská výzva chce přejmenovat stanici metra Pražská. Reaguje na přemístění sochy Koněva Číst článek

Akce se tehdy zúčastnila dcera zemřelého politika Žanna Němcovová. „Děkuji všem, kteří souhlasili s přejmenováním, ale také těm, kterým se to nelíbí. Protože to je ta správná demokracie, když jsou slyšet všechny názory. Ať už jsou jakékoli,“ řekla tehdy přítomným. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová naopak přejmenování náměstí zkritizovala, označila to za absurdní a nevysvětlitelný krok.

Vztahy Česka s Ruskem jsou napjaté také kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva radnicí Prahy 6 letos v dubnu. Koněv se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku.

V budoucnu by socha měla být umístěna v muzeu. Ruská diplomacie proti odstranění sochy protestovala a ruské orgány zahájily trestní stíhání proti představitelům Prahy 6, což ovšem české ministerstvo zahraničí označilo za nepřípustné.