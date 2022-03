Kalhousová: Izraelci jsou na straně Ukrajinců. Kvůli Sýrii si ale nechávají otevřené dveře k Rusku

Izrael zaujal k válce na Ukrajině mnohem zdrženlivější postoj než většina ostatních zemí. Podle analytičky Ireny Kalhousové je ale vláda premiéra Naftaliho Bennetta pod tlakem například ze strany USA, aby svůj postoj zostřila. „Už byla ustanovena komise, která by se měla zabývat možnostmi sankcí. Problém je, že Izrael vlastně zatím nemá ani způsob, jak sankcionovat například ruské oligarchy, kteří mají izraelské občanství,“ upozorňuje. INTERVIEW PLUS Praha 22:39 12. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Kroc se na politickou situaci v Izraeli ptal Ireny Kalhousové. | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Problémy už prý začíná pociťovat například rusko-izraelský podnikatel a majitel fotbalového klubu Chelsea Roman Abramovič, který věnoval několik milionů dolarů muzeu holokaustu Jad Vašem.

„Donedávna hájili Romana Abramoviče s tím, že je to velmi důležitý donor a že není tak napojen na Vladimira Putina, jak se tvrdí. Ale včera oznámili, že se těch peněz vzdávají a nebudou s ním nadále spolupracovat. A vidíme to i u dalších institucí a univerzit,“ popisuje šéfka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově.

Izrael se podle Kalhousové bude snažit o to, aby přes něj Rusko nemohlo obcházet mezinárodní sankce, protože by to pro pověst židovského státu znamenalo katastrofu. Zvláště izraelské banky si musí dávat pozor, aby se neocitly na sankčním seznamu Spojených států, aktuálně proto nepřijímají platby z Ruska.

Svou roli hraje i to, že více než milion Izraelců má kořeny v jednom z válčících států a neplatí, že by ti původem z Ruska byli na straně Putina, naopak někteří před ruskou ambasádou demonstrativně pálili své pasy.

„Tlak je veliký a jsou slyšet velmi kritická hodnocení izraelské vlády a její zdrženlivé pozice. Společností to opravdu hýbe, není to tak, že by to brali jako nějaký konflikt, který se jich netýká,“ přibližuje analytička.

Židovský prezident

Sympatie Izraelců jsou podle Kalhousové na straně Ukrajiny, a to i přesto, že země nemá v izraelské kolektivní paměti nejlepší pověst vzhledem k historii druhé světové války, antisemitismu a ukrajinském podílu na vyhlazování Židů.

Izraelci také vnímají fakt, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je sám židovského původu. „To ukazuje, že Ukrajina je dnes jiná, než byla před druhou světovou válkou. Je naprosto jasné, kdo je agresor a kdo je oběť,“ zdůrazňuje.

„A myslím, že u Zelenského je zajímavý ten osobní vývoj. Svoje židovství dlouho příliš nezmiňoval, ale v posledních dnech například promluvil před zástupci různých židovských organizací. Přirovnal Ukrajinu k obleženému ghettu, kdy se Rusko snaží Ukrajince vyvraždit. Snaží se pracovat s židovskou komunitou ve světě a dělá to velmi dobře,“ dodává.

Hlavním důvodem, proč se Izrael dosud více nepostavil za Ukrajinu, je tak prý hlavně sousední Sýrie, jejíž vzdušný prostor kontroluje Rusko. Zároveň ale na syrském území operují íránské jednotky, a aby proti nim mohl Izrael zasahovat, musí se dohodnout s Moskvou.

