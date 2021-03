Úřad vlády požádal o posouzení vakcíny Sputnik V. Lékový ústav tvrdí, že zatím má málo informací

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) se začal zabývat ruskou vakcínou Sputnik V, o kterou český prezident Miloš Zeman požádal ruského prezidenta Vladimira Putina. Ústav o to požádal Úřad vlády. Mluvčí lékového ústavu Klára Brunclíková ale uvedla, že mají k dispozici jen omezené množství informací, ze kterých není možné učinit žádné závěry. Kreml v reakci na žádost prezidenta uvedl, že nedokáže vyhovět všem žádostem o poskytnutí vakcíny. Praha 17:26 1. 3. 2021 (Aktualizováno: 18:12 1. 3. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výjimku pro použití neregistrovaného přípravku může udělit ministerstvo zdravotnictví na základě stanoviska SÚKL. Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Výrobce vakcíny Sputnik V zatím nepožádal Evropskou agenturu pro léčivé prostředky (EMA) o schválení pro použití na území EU. Výrobce v minulosti tvrdil, že žádost podal.

Šéfka lékového ústavu: Ruskou vakcínu Sputnik V registrovat nemůžeme, výjimku uděluje ministerstvo Číst článek

Podle Brunclíkové je vakcína u EMA ve fázi odborného poradenství. To podle webu evropské agentury znamená, že agentura může například poskytovat výrobcům informace o tom, jaká data mají k posouzení medicínských přínosů předložit. Toto poradenství je nezávazné a nemusí vést k registraci konkrétního léku či vakcíny.

Tuzemský lékový ústav se Sputnikem V začal zabývat. „Zatím však máme k dispozici jen omezené množství informací, ze kterých není možné učinit žádné závěry,“ napsala bez bližších podrobností mluvčí Brunclíková. Později doplnila, že o odborný názor požádal Úřad vlády. „V tuto chvíli se však nejedná o zahájení oficiálního procesu,“ dodala.

Výjimku pro použití neregistrovaného přípravku může udělit ministerstvo zdravotnictví na základě stanoviska SÚKL. „Ministerstvo zdravotnictví o udělení výjimky pro vakcínu Sputnik V na základě zákona o léčivech momentálně nejedná,“ sdělila mluvčí ministerstva Barbora Peterová.

Postoje ústavních činitelů

Mluvčí připomněla, že platí dřívější stanovisko ministra Jana Blatného (za ANO), že podmínkou pro použití Sputniku v Česku je jeho schválení Evropskou agenturou pro léčivé prostředky. „Dokud budu ministr zdravotnictví, tak nebudeme v Česku očkovat látkou, kterou neschválila Evropská léková agentura,“ řekl ministr v první polovině února v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Stejný požadavek pro použití vakcín minulý týden ve společném prohlášení uvedli i nejvyšší ústavní činitelé. Prohlášení vzniklo po jednání prezidenta Zemana s premiérem Andrejem Babišem (ANO), předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) a ministry vnitra, zahraničí a obrany. O několik dní později prezident Zeman uvedl, že by mu v případě Sputniku V stačilo posvěcení SÚKL.

Vakcína jako nový nástroj diplomacie. Čína s Ruskem díky ní posilují vliv ve světě, Západ zůstává pozadu Číst článek

Prezident o víkendu uvedl, že by vakcína mohla být v Česku v nejbližší době. Podle serveru Lidovky.cz by mohlo dorazit zhruba do 25. března 20 000 dávek, pokud Česko udělí vakcíně výjimku. Později by podle serveru mohla ČR získat až půl milionu dávek Sputniku V, což by stačilo pro 250 000 lidí. Kreml v pondělí v reakci na Zemanovu žádost uvedl, že objem výroby zatím neumožňuje vyhovět všem žádostem.

Server také napsal, že premiér Babiš kvůli vakcíně komunikoval s ruským ministrem průmyslu a obchodu a podařilo se získat dokumentaci pro SÚKL.