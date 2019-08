Přehled tisku: návštěvnost ruských webů, zavedení uhlíkové daně a návrat jeslí

Česko možná brzy čeká zavedení uhlíkové daně, píše Mf Dnes. Na jejím zavedení spolupracují tři resorty. Ministerstvo práce zase chce podle deníku Právo obnovit jesle. A některé ruské weby patří svou návštěvností mezi nejpopulárnější v Česku, píší Lidové noviny. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:59 17. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouřící komín (ilustrační foto) | Foto: F. Tichý

Lidové noviny

Lidové noviny píšou, že ruské weby patří díky migraci mezi nejnavštěvovanější webové stránky v Česku. Odhalily to firmy Alexa Internet a SimilarWeb specializující se na statistiky návštěvnosti na internetu. V padesátce nejnavštěvovanějších webů je těch ruských hned pět.

Rusové jsou přitom oficiálně až čtvrtá nejpočetnější národnostní menšina v České republice. Podle Lidových novin je možným vysvětlením konzervativní přístup ruské menšiny v Česku k tomu, jak si opatřit informace na internetu. Rusové totiž i v zahraničí používají jako klíčové zdroje informací domácí weby.

To potvrdil i expert na dezinformace a Rusko Jakub Kalenský. Podle něj navíc ruská menšina často žije v úplně jiném informačním prostoru než domácí populace.

Mf Dnes

V Česku se blíží zavedení uhlíkové daně. Píše o tom sobotní Mf Dnes. Daň se bude týkat topení uhlím a zemním plynem. Její zavedení má za cíl snížit emise skleníkových plynů. O návrhu by vláda mohla jednat už v září.

Na zavedení daně pracují ministerstva životního prostředí, průmyslu a financí asi tři roky. Stát se totiž zavázal Evropské unii, že sníží produkci skleníkových plynů v Česku. V příštích letech by zavedení uhlíkové daně mohlo být ve všech státech EU povinné. Budoucí nová šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová si to vytkla za jeden ze svých cílů.

Právo

Rodiče by opět mohli pro své nejmenší děti do 3 let využívat jesle, píše Právo. V Česku sice nefungují už několik let a nahradily je takzvané dětské skupiny. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale chce kdysi populární projekt vzkřísit. Odborníci nad záměrem resortu kroutí hlavou. Způsobí podle nich administrativní zmatek.

Takzvané dětské skupiny nejsou zatížené tak přísnými směrnicemi. Jejich zřízení je proto velmi snadné. Změna by tak mohla situaci zkomplikovat. Ministerstvo práce chce dětské skupiny i mikrojesle sloučit, zvýšit jejich kvalitu a přejmenovat je na jesle.

Deník

Ostravská huť pracuje už měsíc ve sníženém režimu. Tématu se věnuje sobotní regionální Deník. Pokles výroby oceli oznámila huť v půlce července a mělo být jen dočasné. K původní produkci se zatím nevrátila.

Nižší výkon hutě zavinil vývoj na trhu s ocelí. Kvóty na její dovoz se letos uvolnily o deset procent, zatímco trh s ocelí stagnuje. Huť teď jede na 80 procent výkonu a čeká na rozhodnutí Evropské komise, která momentálně kvůli kvótám provádí technickou analýzu.