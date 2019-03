Rusko pronajímá byty, které patří Česku. Bez nájemní smlouvy, s platbou v hotovosti

Čtyři domy v ulicích Ovenecká, Wolkerova a Schwaigerova v Praze 6 patří českému státu, jak potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Michal Bucháček. Deník N hovořil s několika jejich obyvateli. Ani jeden z nich nemá od ruské ambasády smlouvu o nájmu. Většina ho navíc platí v hotovosti.

Na platby přitom nedohlíží žádný český úřad, ale Alexandr Těrentěv zastupující ruskou státní firmu známou pod zkratkou Goszagransobstvennost. Organizace v Rusku spadá přímo pod Správu záležitostí prezidenta Ruské federace a stará se o majetek státu za hranicemi.

Podle svědectví Alexandra Maklakova, jednoho z nájemníků v Ovenecké ulici, se policie o dění kolem bytů už musela v minulosti zajímat. Popisuje přitom konflikty s panem Těrentěvem, které vyvrcholily tím, že ho přepadl a surově zbil.

„Měl pomocníky, ale on sám mne kopal do obličeje i do zad. Měl jsem zlomené žebro, naraženou ledvinu a otřes mozku. Mám veškerá potvrzení od českých lékařů. Navíc mne obvinili z toho, že jsem jim vyhrožoval, a nechali mě zatknout českou policií,“ popsal Maklakov deníku.

„Stalo se to 20. dubna loňského roku. Jedenáctého listopadu mne český soud zcela zbavil všech obvinění. Sám český státní zástupce mi ale řekl, že nemá cenu Těrentěva žalovat, že na něj nemůžu. Je to diplomat.“

Inzerce k pronájmu

Byty dostalo do své správy na neomezeně dlouhou dobu ruské velvyslanectví ještě před sametovou revolucí a mělo by je využívat pro své diplomaty. Jak ale deník zjistil, pronajímá je třetím osobám, což dokládají desítky platných i propadlých inzerátů na internetových platformách pro pronájmy bytů, které redakce našla.

Podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody tím velvyslanectví porušuje Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích.

Ministerstvo zahraničí nyní usiluje, aby nevýhodné smlouvy z předrevolučních dob byly alespoň částečně narovnány. Podle deníku se to ale zatím nedaří, protože Rusové mají vysoké požadavky.