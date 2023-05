V budovách pro diplomatické účely má Rusko černé pekárny nebo sauny, popisuje poslanec Kolář

Rusko už nebude v Česku bezplatně užívat nemovitosti a pozemky. Vláda ve středu zrušila devět usnesení ze 70. až 80. let, podle kterých tehdejší Sovětský svaz mohl bezplatně užívat pozemky k diplomatickým účelům. Rusové ale budovy využívali jinak. „To vůbec není v souladu s Vídeňskou úmluvou. Jen v Praze vlastní Ruská federace bezplatně 37 budov,“ přibližuje poslanec za Prahu 6 Ondřej Kolář (TOP 09). Rozhovor Praha 20:00 17. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko v Praze vlastní 37 budov, pozemky, na kterých stojí, však patří České republice (ilustrační foto) | Foto: Klára Škodová | Zdroj: Český rozhlas

Můžete říct, kterých nemovitostí a pozemků na Praze 6 se toto rozhodnutí vlády týká?

Co se týká nemovitostí, které vlastní Ruská federace v Praze 6, tak jde opravdu skoro o všechny. Velká většina nemovitostí, které Rusko používá údajně k diplomatickým účelům, je právě na území Prahy 6 – některá jsou i na území Prahy 7, ale Prahy 6 se to týká nejvíce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Věry Štechrové s poslancem Ondřejem Kolářem (TOP 09) o vládním usnesení, na základě kterého Rusko nemůže nadále bezplatně užívat nemovitosti a pozemky v Česku.

Celkem jde o 37 budov, které mají číslo popisné, které Ruská federace v Praze vlastní a týká se to zhruba 112 tisíc metrů čtverečních bezplatně užívaných pozemků. To množství je opravdu enormní.

A tyto budovy vlastní Rusko, nebo jsou ve vlastnictví českého státu?

Tyto budovy jsou ve vlastnictví Ruské federace. Od roku 1948 byly postupně předávány Sovětskému svazu, což poprvé učinily dekrety prezidenta republiky. Posléze některé z nich byly Sovětskému svazu předány i v 60. letech. Největší počet nemovitostí pak dostal v průběhu 70. a 80. let.

Znamená to tedy, že budov, které jsou ve vlastnictví Ruska, se středeční rozhodnutí vlády netýká a jde jen o pozemky, které Rusko nevlastní?

Ano, budovy jsou ve vlastnictví Ruské federace jakožto nástupnického státu Sovětského svazu, ale pozemky patří České republice. Dnešní usnesení vlády se tak týká pozemků, které jsou ve vlastnictví České republiky a na kterých stojí budovy, jimž byl v červenci roku 2020 ministerstvem zahraničí odebrán statut mise.

Brno, Karlovy Vary i Jevany. Vláda zrušila devět usnesení o bezplatném užívání pozemků Ruskem Číst článek

To znamená, že jim byla - zjednodušeně řečeno - odebrána diplomatická ochrana podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích.

Předpokládám, že Rusko o tom bylo informováno. Co se teď tedy s pozemky, které Rusku nepatří, ale na kterých stojí ruské domy, bude dít dál?

Pozemky budou dál majetkem České republiky tak, jako byly předtím, ale Rusko by správně za jejich užívání mělo platit nájemné. Česká republika zároveň bude, jestli jsem to správně podle usnesení vlády pochopil, po Rusku vymáhat nájemné i za tři roky zpětně, tedy od chvíle, kdy budovám přestal platit statut mise.

Ve chvíli, kdy v budovách nedochází k diplomatické činnosti, neexistuje důvod pro to, aby byly v bezplatném užívání pozemků, na kterých stojí.

Rusko nebude chtít jednat

Proběhla od roku 2020 nějaká jednání o tom, že by Rusko za tyto pozemky mělo platit? A bylo s kým jednat?

Vždy je s kým jednat. Druhá věc je, jestli protistrana chce jednat s vámi a Rusové o tomto nikdy jednat nechtěli.

Štěstí je, že statut mise se neodebírá na základě nějaké dohody. Jde o jednostranný úkon, kdy ministerstvo zahraničí přijímacího státu oznamuje druhému státu, že budovám odebírá diplomatickou ochranu. Není potřeba, aby k tomu bylo nějaké předchozí jednání nebo dohoda.

Od začátku války je v Evropě víc ‚ruských uší‘. Zřejmě umožňují odposlechy, varuje reportér Číst článek

Už dlouho před tím se Česká republika snažila s Rusy dohodnout na redukci budov a nemovitostí, které v Praze a České republice užívají. Rusové na to buď vůbec nereagovali, anebo reagovali odmítavě.

Je tu nezanedbatelná možnost, že Rusko nebo ti, kteří ruské budovy využívají, nebudou chtít o pronájmu za pozemky jednat ani teď po rozhodnutí vlády. Co potom může následovat?

To si myslím, že je úplně jasné, že Rusko o tom nebude chtít vůbec jednat a podřídit se tak dnešnímu rozhodnutí vlády.

Osobně nerozumím tomu, proč jsme museli čekat tři roky na to, aby k tomuto kroku došlo. Následovat podle mě měl, když ne vzápětí po zrušení statutu mise, tak co nejdřív po nástupu vlády Petra Fialy v roce 2021.

Teď si dokážu představit asi jen to, že vláda, respektive ministerstvo zahraničí bude stále dokola vyzývat ruskou stranu k tomu, aby za užívání pozemků zaplatila. A pakliže se k tomu ruská strana nebude mít, bude asi následovat žaloba a řešení tohoto sporu před soudem.

Pokusil se někdo s vámi jako zástupci Prahy 6 domluvit na řešení ohledně pozemků a nemovitostí na Praze 6, kterých se to týká?

Ještě když jsem byl starostou Prahy 6, jsme o tom, co se v těchto nemovitostech vůbec děje, jednali s ministerstvem zahraničí velmi intenzivně. Stejně jako ministerstvo, tak i stavební úřad Prahy 6 nebo ostatní odbory městského úřadu měly zprávy o tom, že budovy nejsou využívány k diplomatickým účelům.

Věděli jsme, že tam jsou například černé pekárny, sauny nebo že Rusové budovy dál pronajímají, což vůbec není v souladu s Vídeňskou úmluvou. Toto všeobecné povědomí měla jak samospráva, tak i státní správa, respektive vládní orgány. Opravdu tedy nerozumím tomu, na co jsme tak dlouho museli čekat.