Sami se ze sféry ruského vlivu nedokážeme vymanit, na to jsme příliš malí, říká bývalý diplomat Stulík

Ruské diplomaty v reakci na výbuch muničního skladu ve Vrběticích zatím vyhostilo jen pět východoevropských zemí, naproti tomu v západní Evropě byla odezva slabá. Bývalý diplomat David Stulík se domnívá, že Česká republika své požadavky nepodala dostatečně jasně a hlasitě. Interview Plus

Stulík připomíná odlišnou reakci, které se dostalo Velké Británii po útoku na bývalého agenta GRU Sergeje Skripala, k němuž došlo v roce 2018 v Salisbury.

Tehdejší britská premiérka Theresa Mayová ovšem obvolala všechny lídry členských zemí Evropské unie a NATO a požádala je o pomoc.

„Minulý týden se pouze uskutečnil telefonát mezi premiérem Andrejem Babišem (ANO) a americkým ministrem zahraničí Anthony Blinkenem. Věc nebyla na vysoké politické úrovni předjednána, “ upozorňuje Stulík.

„Také si vzpomeňme, jak chaotickým způsobem jsme s tím byli seznámeni my v České republice. Neexistoval plán strategické komunikace ani vůči českým občanům, vše se dělalo horkou jehlou,“ připomíná.

Česká diplomacie postrádala instrukce, jak postupovat, a chyběl ministr zahraničních věcí, který by řídil a koordinoval informování našich spojenců. Toho krátce před zveřejněním podrobností o útoku ve Vrběticích vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) odvolal.

„Osobní vztahy a kontakty, které Tomáš Petříček (ČSSD) měl se svými kolegy v jiných zemích, tady hrají velkou roli,“ zdůrazňuje Stulík.

Podle místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové by se zejména západoevropské státy měly odhodlat k silnější společné reakci na vrbětickou kauzu. Stulík se domnívá, že by k tomu mohlo dojít v případě, pokud by vyšlo najevo, že aktéři výbuchu ve Vrběticích působili i v dalších evropských zemích, jak tvrdí investigativní server Bellingcat.

„Velké členské státy se na to dívají z většího nadhledu. Není to pro ně taková váhová kategorie, jako je třeba Velká Británie, nebo pokud by se tyto útoky staly v Německu, ve Francii nebo Španělsku. Tam by reakce asi byla trošku jiná. Ale je to důvod pro nás aktivizovat spolupráci s menšími státy,“ uvádí bývalý diplomat.

Česko ve sféře vlivu

Rusko podle něj cíleně vyvolává konfrontace se Západem, a to kvůli domácí politice.

„Nic, co Rusko dělá, nedělá s jedním cílem. Cílem zahraniční politiky je maximálně rozdělit jednotu evropských států a rozdrobit je na různé skupiny, které spolu mají neshody. To je příklad ropovodu Nord Stream 2, kde proti sobě stojí baltské státy a Polsko a na druhé straně Německo.“

Politici, kteří napadají Evropskou unii, tím podle Stulíka napomáhají Rusku, protože podrývají důvěru veřejnosti v evropské instituce. „Cíl Ruska je ukázat, že západní model liberální demokracie není tak silný a efektivní jako ten ruský s tradičními hodnotami,“ tvrdí odborník na postsovětský prostor a dodává:

„Každý, kdo populisticky, demagogicky útočí na myšlenku evropské integrace, tím velice pomáhá ruské propagandě v tom, že nás uvnitř unie značně oslabuje. Protože značná část veřejnosti, a nejen v Česku, naslouchá alternativním zdrojům informací a má pochyby, jaká jsou ta oficiální vysvětlení.“

Česká republika se prý sama nedokáže vymanit ze sféry ruského vlivu.

„Sami to nedokážeme, na to jsme příliš malí. V Moskvě nemají rádi, když si podle jejich výkladu malé země dovolují na ně vyskakovat. Pro nás je velice důležité budovat koalice s podobně smýšlejícími státy a ve spolupráci s nimi zadávat tón a nadhazovat témata na evropské úrovni, aby naše pozice byla maximálně reflektována,“ uzavírá David Stulík.

