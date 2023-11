Každá koruna, která neodejde do Ruska, pomůže. Zmrazení majetku je sebeobrana, říká Lipavský

Rusko nesmí nakládat s majetkem, který má v Česku. Zařazení ruské agentury spravující nemovitosti na sankční seznam podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) povede k tomu, že peníze nebudou Rusové využívat k vraždění na Ukrajině. Nejobtížnější prý bylo najít správnou právní cestu, aby sankce nezrušil soud. „Ta práce není jednoduchá i proto, že je to nová problematika. Neexistují precedenty, podle kterých můžeme postupovat,“ vysvětluje. Praha 17:16 21. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko podle Lipavského musí udělat vše pro to, aby se Ukrajina ve válce s Ruskem ubránila | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pro nás je to akt sebeobrany. Rusko vede útočnou válku na Ukrajině, způsobilo nám neskutečné problémy. Podívejte, kolik stojí elektřina a plyn, jaká je inflace, museli jsme se postarat o půl milionu válečných uprchlíků. A to vše kvůli Putinovi. Myslím, že když mu zmrazíme výnosy z majetku, aby je nemohl používat pro válku, tak je to naprosto spravedlivé,“ popisuje šéf diplomacie.

Zmrazení se týká přibližně 70 nemovitostí, ve kterých například před rokem 1989 bydleli sovětští poradci, po revoluci ale ztratily původní účel.

„Ruskou federaci jsme opakovaně notifikovali, které objekty považujeme za tzv. místnosti mise, jako je ambasáda nebo rezidence velvyslance. Všechny ostatní objekty do toho nepatří, je to normální majetek,“ upřesňuje.

Příjmy z těchto nemovitostí se nyní ukládají na bankovní účty, které jsou pod kontrolu Finančního analytického úřadu a Rusko s nimi nemůže nakládat. „Není to gesto, má to praktický dopad. Každá koruna, která neodejde do Ruska, pomůže. A i v dalších zemích Evropské unie jsou podobné majetky,“ podotýká.

Pragmatická politika

Česko podle Lipavského musí udělat vše pro to, aby Ukrajina ve válce s Ruskem ubránila svou územní celistvost a princip, že v Evropě se hranice nemění silou. V jednáních o unijním 12. sankčním balíčku prý česká diplomacie prosazuje řešení s co nejtvrdším ekonomickým dopadem na Rusko a navrhuje například omezení pohybu ruských diplomatů po Evropě.

„Česko na vlastní kůži pocítilo, co znamená, když u nás ruští špioni provádějí své aktivity. Stálo to životy dva české občany a zlikvidovanou přírodu. Je veřejně známo, že celá řada špionážních aktivit probíhá pod diplomatickým krytím,“ uvádí s odkazem na výbuch muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014.

Západní sankce podle Lipavského fungují a Rusko musí hledat cesty, jak nahradit dovoz některých pro zbrojní výrobu důležitých součástek, přičemž řadu z nich dokáže vyrábět jen technologicky vyspělý Západ.

Česko prý také vede pragmatickou politiku vůči Číně, která na jednu stranu je významným obchodním partnerem, v některých ohledech ale představuje ohrožení.

„Že máme na diplomatické úrovni dialog s Čínou, neznamená, že bychom snad pokračovali v odkazu podlézání, které předváděl exprezident Miloš Zeman a suita okolo něj,“ zdůrazňuje ministr v souvislosti s nedávnou cestou české delegace do Číny.

„Máme zcela věcnou politiku, kdy poukazujeme na ta rizika, která z přílišné závislosti na Čínské lidové republice plynou,“ doplňuje s tím, že polovina veškerého námořního obchodu prochází kolem Tchaj-wanu, kde se vyrobí i 70 procent mikročipů. Jakákoli eskalace ze strany Číny by proto měla zásadní dopady na celý svět.

