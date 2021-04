Vztahy s Ruskem jsou na bodě mrazu. Budeme žádat spojence o solidaritu, říká náměstek Povejšil

Rusové v reakci na česká obvinění, že tajní agenti GRU způsobili výbuchy muničních skladů ve Vrběticích, což vedlo k vyhoštění 18 členů tajných služeb z ruského velvyslanectví, ze své země vyhostili 20 českých diplomatů a zaměstnanců velvyslanectví v Moskvě. „Tento krok by neměl zůstat bez odpovědi z české strany. Naše vztahy s Ruskem jsou na bodě mrazu,“ řekl náměstek ministra zahraničí Martin Povejšil pro Radiožurnál. ROZHOVOR Praha/Moskva 10:31 19. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko vyhostilo 20 českých diplomatů a zaměstnanců velvyslanectví v Moskvě | Foto: Fotobanka Pixabay

Dvacet zaměstnanců odejde, kolik jich tam tedy v Moskvě na české ambasádě zůstane?

Z té politické části zastupitelského úřadu v Moskvě je to naprostá většina. Zůstane tam naprosté minimum lidí. Neptejte se mě přesně, kolik lidí to je.

Co to znamená pro fungování velvyslanectví? Musí provoz nějak upravit?

Pochopitelně to je zásadní zásah do fungování velvyslanectví, bude zřejmě fungovat v nějakém minimálním režimu a dělat pouze naprosto nezbytné činnosti. Uvidíme, jak to bude fungovat.

Jak je organizován návrat Čechů? Budou poté pracovat na ministerstvu zahraničí, nebo je čeká už nějaká jiná mise?

Není zatím určená žádná jiná mise, ale jsou to všichni zaměstnanci ministerstva zahraničích věcí, jsou ve služební poměru. Ministerstvo má samozřejmě povinnosti se o ně postarat, o tom se poradíme a vymyslíme, co s nimi.

Česko vyhostilo 18 Rusů a dalo jim na to 48 hodin, Rusko vyhostilo o dva Čechy víc a dostali přitom o polovinu kratší čas. Bude na takový nepoměr ministerstvo zahraničí nějak reagovat?

Máte pravdu v tom, že ruská odpověď v sobě nese určitý, opatrný eskalační potenciál. Tato otázka bude předmětem našeho jednání, které předpokládám proběhne již dnes (v pondělí. pozn. red.). Z mého pohledu je to krok, který by neměl zůstat úplně bez odpovědi z české strany.

Máte informace o tom, že by někteří čeští spojenci ze solidarity plánovali nějaké vyhoštění ruských diplomatů podobně jako po otravě dvojitého agenta Skripala ve Spojeném království?

Tuto informaci nyní nemáme. Uvědomme si ale, že jsme vlastně necelé dva dny od toho, kdy k tomuto kroku česká strana přistoupila. Plánujeme zanedlouho informovat evropské ministry zahraničních věcí o tom, co se stalo, poodhalíme jim zákulisí tohoto případu. Při tom samozřejmě požádáme o podporu, solidaritu. Obdobný krok plánujeme učinit i v Severoatlantické alianci. Očekával bych, že od této informace se bude odvíjet přemýšlení o tom, jakou kolektivní obrany by Evropská unie, respektive Severoatlantická aliance měla Rusku dát.

Řekl jste, že by krok Ruska neměl zůstat bez odpovědi české strany. Jaká by tedy měla být?

Nechte nás se o této věci poradit. Musíme to politicky vyhodnotit a také promyslet technicky, aby věci mohly fungovat. Prvoplánově se nabízí ta čísla dorovnat, ale jsou i jiné možnosti.

Jak podle vás tento rusko-český spor ovlivní třeba postoj Evropské unie k eskalující situaci na východní Ukrajině? Kyjev kvůli tomu žádá rozšíření unijních sankcí proti Rusku. Je to podle vás reálné?

Na stole jsou všechny možnosti. Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem jsou skutečně v nejhorší podobě, v jaké si je já pamatuji. Evropská unie nepochybně hledá způsoby, jak vztahy stabilizovat a zanést do nich prvek, který by je v budoucnu, pokud dojde k nějaké proměně na ruské straně, opět odstartoval. V tuto chvíli jsme ale na sestupné křivce, nikoliv na vzestupné.

Jak konkrétně vnímáte vztahy mezi Českem a Ruskem?

Řekl bych, že v tuto chvíli jsou česko-ruské vztahy na bodě mrazu.