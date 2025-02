Rusko chce po Česku vydat opoziční novinářku Kurbangalejevovou. Rozhodne o tom soud v Praze

Kurbangalejevová, která věří, že ji Česko nevydá, je v Rusku stíhána kvůli tomu, že údajně schvalovala terorismus a šířila lživé informace o ruské armádě.

Bývalá moderátorka a zpravodajka ruské státní televize, kterou opustila po ruské anexi Krymu v roce 2014, na facebooku zveřejnila dopis českých úřadů týkající se případu.

Ukrajinská novinářka zemřela při transportu do Moskvy. Rusové ji zajali v Mariupolu v roce 2022 Číst článek

„Dnes mi česká policie doručila dopis o tom, že ruská generální prokuratura požádala o mou extradici. Je to pro mě nepochybně velká čest, protože tímto způsobem Rusko uznává můj přínos v boji proti zločinnému Putinovu režimu,“ napsala podle serveru.

„V dopise není uvedeno, co přesně bylo důvodem žádosti o mé vydání, ale předpokládám, že jde o dvě trestní kauzy, které proti mně byly zahájeny minulý rok,“ poznamenala také žena, po níž loni v červnu ruské ministerstvo vnitra vyhlásilo pátrání a zařadilo ji na seznam „teroristů a extremistů“.

Novinářka obě obvinění odmítla jako naprosto vykonstruovaná a vyjádřila přesvědčení, že „vzhledem k principiálnosti Česka v těchto věcech“ nebude vydána.

Novinářská kariéra

Kurbangalejevová se narodila v Kazani, metropoli autonomního Tatarstánu, kde také vystudovala žurnalistiku. Nejprve působila v místní televizi, pak se stala zpravodajkou televize Rossija 1 v Povolží a nakonec vedla hlavní zpravodajskou relaci Vesti.

Ze státní televize odešla v roce 2014, v prosincovém rozhovoru pro Český rozhlas ale přiznala, že to nebylo snadné rozhodnutí.

Moderátorka zpráv se skrývá před mezinárodním zatykačem Číst článek

„Nebyla jsem žádný revolucionář, nebyla jsem natolik statečná, abych se tomu postavila, práskla dveřmi a odešla. Zůstala jsem tam a bála se něco podniknout. Ale štěstí mi přálo, otěhotněla jsem, což mi dalo vítanou příležitost v tichosti z televize odejít,“ popsala. Po mateřské se do televize už nevrátila a s manželem se odstěhovala za prací do Prahy

„Někdy se o mně píše, a to dokonce i v takových velkých médiích jako TASS nebo RBK, že jsem z televize odešla hned po anexi Krymu, ale bohužel to tak nebylo. Nebyla jsem hrdinkou. Prošla jsem si určitým vývojem, musela jsem na sobě pracovat,“ uvedla.

V posledních letech vystupuje proti válce na Ukrajině, pracovala také pro ruskojazyčnou televizní stanici Nastojaščije vremja, která patří pod Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda.

„V určité době jsem byla rozhodnutá s novinařinou skončit. Ale po začátku války jsem cítila, že musím dát hodně nahlas najevo, že jsem proti válce. Skončili to tím, že mě dali na všechny existující seznamy nepřátel,“ poznamenala.

„Věřím, že jednou dobro zvítězí nad zlem a toto temné období v dějinách Ruska skončí a s ní to zlo, které Rusko přináší světu. Ale pokud je pro vás dohledná budoucnost 10 let, tak si myslím, že to nestihneme. Za deset let to nezvládneme,“ uzavřela Kurbangalejevová v prosincovém rozhovoru pro Český rozhlas.