O roli Ruska a Číny v tendru na Dukovany rozhodne Babiš a šéfové sněmovních stran, řekl Havlíček

O případném nepřizvání ruských a čínských firem do tendru na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany by měli v lednu jednat šéfové všech sněmovních stran s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Vláda by se pak podle jejich doporučení měla řídit. Po jednání vládního výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů to uvedl ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček. Praha 13:19 9. prosince 2020

Podle Havlíčka se bude rozhodovat o několika variantách: vláda může oslovit všechny uchazeče, včetně firem z Ruska a Číny a teprve posléze v průběhu tendru uvažovat o jejich vyřazení.

Druhou možností je Rusko a Čínu do tendru vůbec nezvat. Tuto variantu už dřív doporučili ve společném dokumentu zástupci ministerstva vnitra, zahraničí a zpravodajských služeb.

„Varianta číslo tři je taková, kdy by se oslovili pouze tři uchazeči. A ti dva potenciálně rizikoví by měli možnost být součástí dodavatelských konsorcií za předpokladu, že by v konsorciu byli ostatní členové z Evropské unie nebo NATO. A současně by nikdo z těch potenciálně rizikových nebyl vedoucí společností v tom konsorciu,“ uvedl Havlíček.

Poslední možností je podle Havlíčka odložení vypsání tendru až do období po parlamentních volbách, které jsou příští rok na podzim. K tomu by se podle něho vláda klonila, pokud by se na lednovém jednání s opozicí nedařilo najít shodu.

Hamáček připustil konsorcium s Ruskem nebo Čínou

Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček uvedl, že se kloní k variantě konsorcia. „Já jsem podpořil variantu tři, což je varianta, která počítá s oslovením třech dodavatelů. To znamená Spojené státy, Francie, Korea. S tím, že umožní těm zbylým, neosloveným dodavatelům zapojit se do případného konsorcia s případným dalším dodavatelem,“ uvedl Hamáček.

Jenže zmíněná bezpečnostní skupina státu varovala právě i před účastí Ruska a Číny v případném konsorciu. Podle Hamáčka by proto bezpečnostní složky musely tuto variantu znovu projednat.

„To není žádní bianco šek. Takovéto konsorcium by potom bylo předmětem dalšího bezpečnostního vyhodnocení. To pokládám za solidní kompromis, který zohlední bezpečnostní aspekty a požadavky České republiky a současně umožní širší zapojení těch subjektů do tendru, od čehož si ministerstvo průmyslu a obchodu slibuje nižší cenu,“ dodal Hamáček.

Ze zmíněných čtyř variant budou do konce ledna rozhodovat předsedové všech sněmovních stran. Většina opozičních stran prosazuje, aby do výběrového řízení nebyli přizváni rizikoví uchazeči z Ruska a Číny. Podle Havlíčka by ovšem pro Česko bylo ekonomicky nejvýhodnější, aby se tendru zúčastnili všichni zájemci. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív připustil i možnost, že se tendr odloží až do období po příštích volbách.