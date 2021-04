Rozehráli jsme s Ruskem silnou partii. Jakmile uhneme, prohrajeme, varuje poslanec Veselý

Česko ve sporu s Ruskem podpořili předsedové hlavních politických frakcí europarlamentu. „Náš postup není leckdy srozumitelný. Měli jsme vyzvat všechny státy EU ke společné koordinované akci, protože vztah mezi Českem a Ruskem je nevybalancovaný a nemůžeme s Moskvou dlouhodobě hrát jen sami,“ říká v Pro a proti europoslanec Alexandr Vondra z ODS. Podle předsedy sněmovního zahraničního výboru Ondřeje Veselého (ČSSD) kroky Česka srozumitelné jsou. Praha 18:12 21. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Veselý (ČSSD) věří, že i spojenci přijmou podobné kroky jako česká diplomacie | Foto: Petr Lundák / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„S našimi spojenci jsme ve spojení a Evropská komise už revidovala původní prohlášení Josepa Borella, takže věřím, že se k nám spojenci přidají,“ přibližuje Veselý ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Vystoupení vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) na jednání ministrů zahraničí EU Vondra považuje za nejasné.

„Bylo třeba požádat o koordinovanou akci, ne jim dát na výběr, jestli nás pohladí nějakými hezkými slovy, nebo se připojí konkrétními činy. Z Unie nedostanete nic, pokud si o to jasně neřeknete.“

Borell to prospal?

„Hamáček prostě řekl, co si Česká republika představuje, požádal o podporu a pomoc, ale i o vypovídání rozvědčíků v rámci všech zemí Unie. Jestli to pan Borell prospal, nebo nepochopil, za to už nemůžu,“ myslí si poslanec.

Vypovídání diplomatů není zdaleka u konce, odhaduje Vondra. „Ruský protitah paralyzuje naše zastoupení v Moskvě a není možné, aby z této pokrokové hry vyšlo Česko jako jediné paralyzované. Je třeba udělat adekvátní kroky ve vztahu k ruskému zastoupení v Praze.“

„S výjimkou KSČM a SPD jsme nikdo nepochybovali o událostech ve Vrběticích,“ ujišťuje Veselý. „Zahraniční výbor navrhuje, aby ruské zastoupení odpovídalo českému. Otázka je, jak bude Rusko reagovat dál. Ale rozehráli jsme opravdu silnou a vysokou partii a pokud v nějakou chvíli uhneme, prohrajeme.“

Je třeba vyčistit stůl

Situace může skončit až vypovězením velvyslanců. „Doufám, že se to nestane, protože to znamená ukončení diplomatických vztahů. Ale sněmovna potvrdila, že bychom měli mít čistý stůl a pak se bavit o tom, kolik si navzájem pustíme diplomatů a ta čísla by měla být stejná.“

Europoslanec souhlasí, že „pročistit stůl“ je nutné. „Je však evidentní, že Česko je podstatně menší než Rusko, takže naše zastoupení v Moskvě bylo a bude menší než ruské. Musíme mít ale jistotu, že tito lidé zde napracují proti našim životním zájmům.“

„Rusko sem v pohodě dostávalo agenty svých rozvědek, kteří si tady dělali svou rozvědnou službu. To musí skončit a ruský režim to musí pochopit. Zásadně snižme počet ruských diplomatů v Praze i počet ruských aut ambasády. Pak pochopí, že musí s námi jednat, což dlouho nedělají, nebo nebudou mít zastoupení v Česku,“ žádá Ondřej Veselý (ČSSD).

Zmrazené vztahy s Ruskem budou delší dobu, očekává europoslanec. „Paralelně s Vrběticemi se odehrávají příběhy Navalného a zesilující přítomnosti Ruska podél ukrajinských hranic. Takže očekávám, že se brzy přijme evropská rezoluce, která nebude jen o Vrběticích. Politické i ekonomické nástroje, kterými ukážeme sílu, EU nepochybně má,“ věří Alexandr Vondra (ODS).

Celý pořad Karolíny Koubové najdete v audiozáznamu.