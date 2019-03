Rusko je pro Česko hrozbou, využívá dezinformací, varuje ministr zahraničí Petříček

Česká republika má podle Petříčka korektní vztahy s Ruskou federací. „Máme společnou evropskou pozici, která do značné míry určuje, jaké jsou oblasti, ve kterých spolupracujeme. Máme zájem o rozvoj ekonomických vztahů, zároveň musíme jasně říkat, ve chvíli kdy je porušováno mezinárodní právo, že k tomu dochází,“ myslí si.

Současná ruská vláda se podle něj chová často velmi nestandardně vůči svým sousedům a postupuje v rozporu s mezinárodním právem. „Není to v našem zájmu. Pokud k tomu dochází, měli bychom to odmítnout a neuznávat cokoli, co by mohlo přispívat k nestabilitě našeho okolí.“

Rusko je pro Česko podle Petříčka stále rizikem. Využívá totiž hybridních hrozeb a dezinformací k posílení své moci.

Místopředseda ČSSD také promluvil o cestě českého premiéra Andreje Babiše do Bílého domu. „Pro Českou republiku je to zásadní signál – po osmi letech se podařilo českému premiérovi získat pozvání do Bílého domu. Je to potvrzení trendu posilování česko-amerických vztahů.“

Babišova čtvrteční debata s americkým prezidentem Donaldem Trumpem bude směřovat hlavně k oblasti kybernetické bezpečnosti, ale také obchodních vztahů a vědecko-technologické spolupráce USA a České republiky. „V našem zájmu je hledat spolupráci, která je nejvýhodnější. Spojené státy patří mezi naše partnery v oblasti bezpečnosti a jedním z témat bude i možnost pořizování vojenské techniky,“ říká Tomáš Petříček.

Ministr zahraničí už při své nedávné návštěvě připomněl Američanům, že prezident Donald Trump je pozván do České republiky, ale v tuto chvíli nejsou žádné jasné signály, že by k tomu mělo doopravdy dojít, popřípadě kdy. Podle Petříčka ale Česko má mnoho témat, která jsou pro obě strany důležitá.

Česká politika by měla směřovat k vyšší bezpečnosti. „Pro nás je základem s partnery vést dialog. Otázka bezpečnosti je především v kompetenci vlády České republiky, ta nese zodpovědnost ohledně jejího zajišťování,“ poznamenává ministr k postoji prezidenta Miloše Zemana ohledně kauzy Huawei.

Zároveň dodává, že je pro Česko důležité i téma odzbrojení a větší komunikace s Evropskou unií. „EU by měla více přispívat k řešení, než začneme otevírat otázky reforem. Pojďme dělat lépe to, co již EU dělá,“ uzavírá.