Rusko se intenzivně připravuje na odstřižení z celosvětové sítě, říká internetový expert

Ondřej Filip je výkonným ředitelem sdružení CZ.NIC. V rámci organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) v současnosti zasedá v Poradním výboru pro bezpečnost a stabilitu a pro Radiožurnál uvedl, že se Rusové připravují na odpojení od celosvětové sítě. Staví Kreml digitální železnou oponu? Jaké pro to existují důkazy? A co by to znamenalo pro internetovou komunitu jako takovou?

Bavíme se o tom, jestli může dojít k rozštěpení celosvětové sítě tím, že by se třeba Rusové odtrhli, protože, jak jste řekl, už jsou na to připraveni. To víme jak, že jsou na to připraveni?

Víme o tom z několika zdrojů. Především mají dokonce zákon o tzv. suverénním ruském internetu, potom víme, že někdy před dvěma lety dělali dokonce cvičení, kde si to nacvičovali. Asi to cvičení nebylo úplně dokonalé v tom smyslu, že by provedli odpojení, protože toho bychom si všimli, ale zjevně nějaké cvičení na to téma dělali.

Nedávno v průběhu toho konfliktu vyšla zpráva, že všichni operátoři mají zjišťovat, kde jsou jejich weby, zdali jsou na doméně .ru, ruské nebo nějaké další, mají těch domén víc. A zdali všechny zdroje, které potřebují pro běh té stránky, jsou na území Ruské federace. Měli povinnost to nahlásit, měli povinnost to zjistit. Opět nevíme, jak to dopadlo, ale všechny tyhle kroky jasně říkají, že Rusko se připravuje k odstřižení. Jestli to nastane, je věc jiná, ale připravují se na to zjevně docela intenzivně.

Díky vašim materiálům jsem zjistila, že ve chvíli, kdy vypukl ten konflikt, kousíček po něm, zaslala ukrajinská strana prostřednictvím svého vicepremiéra několik dopisů pro společnost ICANN, kde požaduje odstřižení Ruska od internetu. Co na to ICANN?

Zareagoval tak, jako vždycky. Je potřeba si uvědomit, že tento svět v podstatě nebyl dlouhou dobu bez konfliktu, možná vůbec nikdy v historii, rozhodně ne v historii organizace ICANN. Pořád někde hoří nějaký konflikt. Pokud by ICANN reagoval vždycky odpojením země, kterou označíme za agresora, tak by nám ten internet dlouho nevydržel jednotný.

Odpojit zemi od internetu by bylo i kontraproduktivní. My potřebujeme s Ruskem komunikovat, optimálně mít nějaký kanál na ty obyčejné Rusy a odpojení by nám určitě nepomohlo.

Máte dobrý pocit jako insider, že komunita celosvětového internetu funguje dobře a pod dobrou kontrolou?

Ano, konec konců internet funguje, nebyl tam nikdy globální výpadek, komunita plní svoji roli a odolává tlaku vlád. Vlády mají často konflikty, někdy naprosto krvavé. Pokud by se všechno řídilo podle vlád, tak by jednotný internet nefungoval. Komunita plní dobrou roli v tom, že se snaží být neutrální, snaží se plnit především svoji technickou misi, nevnímat politiku kolem sebe, ale snažit se udržet internet takový, jaký je.

Co by se stalo, kdyby síť najednou přestala fungovat? Pořád se vyhrožuje blackoutem, ale co by se stalo v praxi, kdybychom nenahlédli do svých počítačů, telefonů...

Myslím, že by to byl skutečný poprask. Ani si často neuvědomujeme, co všechno je na síti uložené. Jsme tak závislí na internetu a předpokládáme, že bude fungovat, že by to určitě znamenalo poměrně velký chaos. Vidíme sami na příkladu z konfliktu, že hackeři jsou schopni zastavit vlaky. To se všechno může stát ve chvíli, kdy nefunguje internet, bankovní transakce, to všechno se může zastavit, byl by to šok pro civilizaci.

Komu patří internet? Kdo je členem ICANN? Jaké jsou hlavní pilíře internetu? Jaké by mělo odstřižení Ruska od internetu dopady? Poslechněte si celý rozhovor.