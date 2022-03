Miliardář Jevtušenkov i moskevská radnice. Zmapovali jsme luxusní hotely majitelů z Ruska

Sankcionovaný byznysmen

Jevtušenkov ale není jediný, luxusní hotel v Česku má i Rus Alexandr Pumpjanskij. Ten přes firmu Ogrea vlastní čtyřhvězdičkový hotel Westend přímo v centru Mariánských Lázní. Jak již upozornily Hospodářské noviny, za Ogreu podle obchodního rejstříku jedná právě Pumpjanskij a podle veřejných zdrojů rovněž ovládá kyperskou společnost, která Ogreu vlastní.

Analytici z projektu Datlab upozorňují, že Pumpjanskij je jedním z těch, na které dopadají evropské či americké sankce. Vede totiž mimo jiné firmu, která vyrábí ocelová potrubí pro ropný a plynárenský průmysl.

Alexandr Dmitrijevič Pumpjanskij materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tuto vládu prospěch, zdůvodnila Evropská unie, proč na něj uvalila sankce.



Zda už se nějakým způsobem hotelu dotkly, ale jeho ředitelka Marina Pavlenkovová nechtěla komentovat, „Zatím fungujeme, takže nemůžu komentovat tyhle věci. Mějte se hezky. Na shledanou,“ snažila se hovor ukončit.

Vyslechla si ale ještě další dotaz – zda už se vedení hotelu někdo ohledně sankcí ozval. Ani na ten však odpověď neposkytla. „Já jsem vám řekla ‚no comments‘. Děkuji za pochopení, mějte se hezky.“

Spící hotel města Moskvy

Další hotel, který stojí za pozornost, je i Moskevský dvůr, který patří společnosti Kurort, s. r. o. V ní drží 98procentní podíl moskevská radnice, a to už od poloviny 90. let.

Karlovy Vary v té době byly oblíbenou destinací dnes již zesnulého moskevského starosty Jurije Lužkova a dalších lidí z radnice. Lužkov byl svého času velmi mocnou figurou v čele hlavního města a jeho žena se později stala nejbohatší Ruskou. Mimochodem, Lužkov s Jevtušenkovem byli blízcí spojenci. Že byly Karlovy Vary pro tehdejší vedení radnice oblíbenou destinací, potvrzuje i lékař Ladislav Špišák, kterému patřila v Kurortu zbývající dvě procenta.

Cedule na dveřích hotelu Moskevský dvůr | Foto: Martin Štorkán | Zdroj: Český rozhlas

„Jezdili do Karlových Varů na léčení a zalíbilo se jim tady. Našli si tu budovu a ani už nevím, od koho a za kolik ji koupili,“ popisuje Špišák s tím, že ho vedení Moskvy tehdy požádalo o pomoc s nastartováním lázeňského léčení. „Já jsem si za to řekl právě o ta dvě procenta podílu,“ vypráví. Dnes již podíl drží jeho žena, která později v hotelu dělala primářku. Sám Špišák nyní dělá lékařského ředitele v Jevtušenkovově hotelu Savoy Westend.

Podle Špišáka se klientela Moskevského dvora v průběhu let proměnila. „Z radnice už tam moc nejezdili, spíše Rusové z Německa,“ popsal. Hotel pak podle lékaře využívalo Rusko i pro částečně charitativní účely. Léčily se v něm například děti, které přežily teroristický útok na školu v Beslanu v roce 2004.

Zatím bez sankcí?

Hotel prozatím zavřela pandemie covidu, jak se na místě přesvědčili i reportéři Radiožurnálu. Podle ženy, kterou v budově zastihli, nefungují výtahy ani topení a bude potřeba vše opravit. Provoz hotelu byl podle Špišáka ale ztrátový už před vypuknutím pandemie.

„Je tam jen 28 lůžek a takto malý hotel je velice těžko ziskový. Musí mít minimálně 80 až 100 lůžek,“ míní. Podle Špišáka tak Moskva chod zařízení dotovala, aby mohlo fungovat. On sám by se prý chtěl podílu, který jeho rodině patří, zbavit. „Už před covidem jsem psal na radnici, že to chci prodat, ale neodpověděli,“ říká.

Dosud také není jasné, zda na hotel nedopadnou kromě pandemie i protiruské sankce. Zatím se jim vyhýbal. Moskevská radnice ani její současný starosta a Putinův spojenec Sergej Sobjanin totiž nefigurují na sankčních seznamech.

„FAÚ není oprávněn činit jakékoli kroky ve vztahu k majetku ruských fyzických osob a subjektů, které na sankčních seznamech nefigurují,“ uvedla mluvčí ministerstva financí Anna Vasko.

Moskvou vlastněný hotel navíc nespadá ani pod působnost ministerstva zahraničí, na rozdíl od majetku psaného přímo na Ruskou federaci. „Jestliže je v Karlových Varech hotel, který vlastní nějaká ruská právní firma, tak je to soukromoprávní subjekt. To mě jako ministerského úředníka nemůže zajímat,“ vysvětlil Radiožurnálu náměstek ministra zahraničí Tomáš Kryl.

Právník Lukáš Kraus z projektu Rekonstrukce státu má ovšem za to, že by měly úřady majetek moskevské radnice minimálně prozkoumat. „Jakékoli vazby na ruské instituce by měly být varovným vykřičníkem pro české úřady. Měly by se zabývat tím, do jaké míry splňuje tato vazba bezpečnostní riziko pro stát,“ myslí si Kraus.

„Pokud v Česku existuje majetek spjatý s ruskou vládou nebo v tomto případě s ruskou samosprávou, tak bych to určitě považoval za okolnost, kterou by bylo záhodno se zabývat a případně zvážit nějaké sankce, jako je zmrazení majetku a podobně,“ dodal právník s tím, že společně s kolegy doporučují, aby Česko „zvážilo vlastní sankční seznam“.

Karlovy Vary ale nepřilákaly k investicím jen moskevskou radnici. Svůj hotel v lázeňském městě vlastní i ruská republika Tatarstán. Hotel Ulrika původně patřil přímo pod prezidentskou kancelář. Později se o něj staralo ministerstvo pozemkových a majetkových vztahů Tatarstánu. V roce 2016 média informovala o tom, že je Ulrika na prodej. Podle obchodního rejstříku ale pouze hotel přešel pod akciovou společnost SvjazInvestNěftěchim. Jejím jediným akcionářem je Republika Tatarstán.