Rusko nebude přátelštější ani po konci války. Potřebujeme zvýšit kapacity, řekl o armádě Řehka

I po případném ukončení bojů na Ukrajině nebude Rusko přátelštější a předvídatelnější, řekl v neděli náčelník generálního štábu Karel Řehka v pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce. Kapacity armády je tak podle Řehky třeba dál zvyšovat. Analýzu si zaslouží zamýšlené zvýšení počtu profesionálních vojáků až na 37 500, řekl. Praha 18:11 16. února 2025

I vzhledem k demografickému vývoji a dosavadním náborům není podle něj reálné ho uskutečnit a bude potřeba zvážit, jaký jiný model armády nastavit.

O ukončení války na Ukrajině, kterou před téměř třemi roky rozpoutalo Rusko, se v poslední době mluví v souvislosti s aktivitami nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jednat chce se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Jasné zatím není, jakou roli v jednání bude mít Ukrajina a Evropa.

„Jednoznačně,“ odpověděl Řehka na otázku, zda bude nutné i po případném ukončení bojů na Ukrajině dál zvyšovat obranné kapacity. „Rusko tady zůstane. Rusko nebude bezpečnější vůči nám, nebude přátelštější a nebude předvídatelnější,“ řekl. Předpokládá navíc, že nebude jednoduché konflikt na Ukrajině vyřešit tak, aby byla garance, že se znovu nerozhoří.

Ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL Marek Výborný ve stejném pořadu ČT řekl, že Evropa musí být součástí jednání o Ukrajině a je její odpovědností, aby to dokázala. Rozhodně odmítl zejména to, aby se mír dojednával bez Ukrajiny, která je obětí agrese. Předseda poslaneckého klubu a místopředseda opozičního hnutí SPD Radim Fiala naproti tomu uvedl, že Evropa je slabá a v této situaci není pro USA partnerem.

Podle nynějších plánů budování české armády by do roku 2030 měla mít 30 000 vojáků z povolání a 10 000 příslušníků aktivní zálohy. Nyní je v armádě zhruba 23600 vojáků a za posledních pět let vojáků přibyla zhruba tisícovka, upozornil Řehka. Na 37 500 předpokládá podle něj zvýšení počtu vojáků z povolání aktualizace cílů výstavby armády, která by měla být schválena v letošním roce. V horizontu zhruba dekády by tak v armádě mělo přibýt zhruba 14 000 lidí.

Potřebná tak podle Řehky bude analýza toho, jestli model malé profesionální armády a hrstky aktivních záloh je realistický, jestli na obranné úkoly stačí. Na první dobrou to nevychází, řekl Řehka. „Budeme muset požadavky obrany zabezpečit jinak, třeba nějakou novou formou vojenské služby. Může být povinná, může být třeba dobrovolná,“ dodal. Některé útvary by pak musely fungovat jako rámcové a bylo by možné je rychle doplnit mobilizací, naznačil možný postup.