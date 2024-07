Rusko nemá na olympiádě co dělat, tvrdí Bartošek. Když ne Rusko, tak ani USA a Izrael, namítá David

Na olympijské hry do Paříže přijede pouhých patnáct sportovců s ruským pasem. Nesmějí nést žádné viditelné ruské symboly, a nebudou ani na slavnostním zahájení. „Rusko mělo státem řízený dopingový program a část sportovců je součástí armády,“ souhlasí s vyloučením Ruska místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). „Měří se dvojím metrem. Vyloučeni měli být i Američani a Izrael,“ namítá v pořadu Pro a proti europoslanec Ivan David (SPD). Pro a proti Praha 18:20 26. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Rusko mělo státem řízený dopingový program a část sportovců je součástí armády,“ souhlasí s vyloučením Ruska místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). „Měří se dvojím metrem. Vyloučeni měli být i Američani a Izrael,“ namítá v pořadu Pro a proti europoslanec Ivan David (SPD) | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Pane Bartošku, být to jen na vás, tak na olympiádu do Paříže nejede žádný ruský sportovec?

Jan Bartošek (KDU-ČSL):Přesně tak. A důvod je velmi jednoduchý. Rusko je země, která bezdůvodně a agresivně napadla Ukrajinu. Tam vraždí civilisty, zabíjí děti, vraždí i ukrajinské sportovce. Nemají na olympijských hrách co dělat.

Pane Davide, vy nevidíte žádný důvod, proč omezovat ruské sportovce na olympijských hrách? Nebo vidíte?

Ivan David (SPD): Já mám zásadní stanovisko, že je potřeba měřit stejným metrem. To znamená, že je potřeba uplatňovat stejné zásady pro všechny. A ten dvojí metr je typická ukázka pokrytectví a demagogie.

Jestliže ruští sportovci nemohou na olympijské hry, pak by tam neměli mít přístup ani sportovci z jiných zemí, které se účastní vojenských akcí a podílejí se na genocidě. To je naprosto jednoznačné.

Genocida v Gaze?

Máte na mysli konkrétní země, které se také účastní vojenských akcí a podílejí se na genocidě?

David:Samozřejmě. V současné době je to například Izrael, který provádí genocidu v Gaze. Jinak to vždycky byly zejména Spojené státy, které by se nemohly účastnit žádných olympijských her v poválečném období, protože se podílely na vojenských akcích, které vedly k statisícům a milionům lidských obětí.

Jak jste přišel na to, že Izrael provádí genocidu v Gaze?

David:To je všeobecně známo.

Není...

David:Tak vám to není známo.

Není to všeobecně známo, je to váš názor.

David:Není to můj názor, je to všeobecně známo. Jestliže to někdo popírá, tak to nic nemění na tomto faktu. Je skutečností, že při tom způsobu vedení války na území Gazy přišlo o život už přinejmenším desetitisíce civilistů. To je naprosto jednoznačné. O tom není žádných pochyb.

Je o tom spousta pochyb, ale to není předmět této debaty.

Ivan David:Je to předmět této debaty.

Není...

Ivan David:Já trvám na tom, že je potřeba měřit stejným metrem.

Pane Bartošku, i jiné státy, jak říká Ivan David, se v minulosti účastnily válečných operací anebo jsou i teď ve válce. A jejich sportovci přitom nejsou omezováni tak jako ti ruští. Není to tedy dvojí metr?

Bartošek:Není. Ale dovolte mi, abych reagoval na předchozí vyjádření pana europoslance. To, co on zde říká, je naprostá hanebnost a zaměňovat, kdo je oběť a kdo je agresor, je základní nepochopení vůbec té mapy.

Je potřeba říct, že 7. října bojovníci Hamásu zcela bezprecedentně brutálně napadli Izrael, zavraždili více než 1300 civilistů, znásilnili ženy, zohavili těla, zabíjeli děti a Izrael se brání. To je základ. A to stejné se týká i Ruska.

Reakce na terorismus

Opravdu situace na Blízkém východě není a nebude předmětem této diskuse, to si nechme na jindy. Určitě je možné o tom diskutovat, ale ne tentokrát. Jde mi opravdu o olympiádu. Pane Bartošku, když i jiné státy v minulosti vedly války a jejich atleti mohli být na olympiádě, tak není to opravdu ten dvojí metr?

Bartošek:Jednoznačně není. Co se týká konfliktů, tak se vždycky reagovalo, byť třeba ze strany Spojených států, na mezinárodní terorismus, na útok na jejich nebo na jejich stát, třeba 11. září. To, co předvádí Rusko svojí agresí a napadením Ukrajiny, je naprosto něco mimořádného.

Pane Davide, vy tam nevidíte nějaký rozdíl v té válce, kterou vedou Rusové proti Ukrajině a třeba válkou v Iráku nebo v Afghánistánu, které se účastnili Američané?

David:Já si myslím, že je hanebné, pokud z diskuse některé případy účelově vyjímáme a jiné naopak účelově zahrnujeme. Takže tato argumentace je opravdu hanebná a nestoudná ze strany pana Bartoška.

Doping v Rusku

ane Bartošku, vidíte tam vy nějakou účelovost? Nemáte sám u sebe nějaké podezření, že měříte Rusku a ruským sportovcům jinak než jiným?

Jan Bartošek:Absolutně nemám. Vrátím to k tématu, o kterém jsme si měli povídat. Rusko, když pominu to, že to je autoritativní, místy až diktátorský putinovský režim, dlouhodobě sport zneužívá jako nástroj vlastní propagandy a glorifikace Ruska. Rusko dlouhodobě nehraje fér, a to nejenom co se týká napadení Ukrajiny.

Nedávno také proběhla aféra, která se týká mezinárodních sportovních událostí, kdy Rusko dlouhodobě mělo zřízený státní dopingový program. Řadě jejich sportovců byly odebrány medaile na základě toho, že u nich byl odhalen doping a bylo to státem podporované.

Rusové dobře věděli, že nehrají fér, že podvádí ostatní sportovce, aktivně používají doping. To je jeden případ toho, jak aktivně Rusko nehraje fér vůči druhým státům a druhým sportovců.

Dále je to tak, že řada sportovců je členy ruské armády nebo pro ni sportují a řada z těchto sportovců se aktivně vyjádřila, podpořila Vladimira Putina a napadení Ukrajiny. Neumím si představit tyto sportovce na mezinárodní soutěži, na letních olympijských hrách, které by měly být demonstrací míru, fair play a dialogu mezi národy.

Zatímco ukrajinští sportovci jsou vražděni ruskou armádou na frontě, tak se budou ruští sportovci ukazovat, jak jsou skvělí, geniální a jak ten ruský systém funguje? Nefunguje a bylo by to nefér vůči celému světu a ostatním sportovcům, kdyby mohli reprezentovat za stávající situace.

Pane Davide, když tady zaznělo to téma dopingu, tak Rusové skutečně už na minulé olympiádě měli problémy. Museli kvůli státem řízenému dopingu v Tokiu startovat jen pod vlajkou Ruského olympijského výboru. Vidíte v tom nějaký náznak, že přístup ruského státu ke sportu je problematický?

Ivan David:No, já v tom vidím problém. Jestliže u nějakého sportovce prokázáno, že je součástí dopingu, že užívá zakázané látky, tak má být vyloučen z aktivní účasti na sportovních akcích.

Ale toto je něco jiného. Tady šlo o státem řízený doping a o státní ruský přístup ke sportu a dopingu.

Ivan David:Já nevím, jestli byl někdy zkoumáno, jestli v jiných státech je státem řízený doping. To mi není známo, takže nevím, co k tomu říci.

Jan Bartošek:Toto je neskutečné. My tady máme jasný příklad toho, že Rusko vytvořilo systém státem podporovaného dopingu. To, že v historii občas nějaký sportovec ulítl a v zájmu toho, aby byl lepší, nehrál fér, byla zodpovědnost toho sportovce a také jeho hanba.

Bavíme se o tom, že Rusko jako stát to má jako systém, protože sporty součástí propagandy a toto je naprosto úplně něco jiného. Je to právě součástí toho, že Rusko používá sport jako nástroj své propagandy.

Chovají se ostatní státy k Rusku jinak než k sobě vzájemně? Má Rusko důvod cítit se ohroženo? A je sport v Rusku nástroj propagandy?