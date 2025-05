Česká muniční iniciativa funguje excelentně, ocenil Zelenskyj. Podle Pavla nesmí Rusko těžit z agrese

Pavel poznamenal, že pokud by Rusko ve válce uspělo, mělo by to negativní důsledky i přímo pro občany Česka. Pokud by bylo odměněno za svoji agresi, utvrdilo by se, že způsob, jakým řešilo své zahraničněpolitické cíle, je správný.

Pojar: Zelenskyj tu není jen na pár hodin. Sejde se s prezidentem i premiérem, přivezl delegaci ministrů Číst článek

Je v bezprostředním zájmu Česka, aby výsledkem mírových jednání, která snad v dohledné době začnou, nebylo to, že agresor bude odměněn, a oběť, tedy Ukrajina, bude potrestána, zdůraznil.

Muniční iniciativa

Pavel také uvedl, že Česko bude podporovat Ukrajinu v jejích ambicích na členství v Evropské unii i Severoatlantické alianci. Přislíbil také další podporu Ukrajiny prostřednictvím dodávek munice.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Česko na tiskové konferenci po jednání obou hlav států ocenil za „excelentně fungující“ muniční iniciativu. „Česko dělá všechno pro to, aby zastavilo ruskou agresi, česká muniční iniciativa funguje excelentně,“ uvedl Zelenskyj.

Spolu s První dámou jsme dorazili na oficiální návštěvu do České republiky. Plánována jsou setkání s prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Petrem Fialou, s předsedy Poslanecké sněmovny a Senátu, s lídry parlamentních frakcí, stejně jako s vedením obranných společností, studenty a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2025

Zelenskyj také řekl, že Ukrajina si velmi váží podpory Česka, pokud jde o její evropské snahy. Vyslovil lítost nad tím, že někteří evropští lídři blokují tento proces. Podle něj je to jenom proto, že chtějí získat lepší místo na tribuně na Rudém náměstí.

Ukrajina podle Zelenského potřebuje víc sankcí proti Rusku, podporu a také citelné zvýšení vzájemné spolupráce v obraně v celé Evropě.

1,8 milionu kusů munice

Pokud vše půjde, jak je dojednáno, mohla by Ukrajina ve zbytku roku v rámci muniční iniciativy obdržet až 1,8 milionu kusů velkorážní munice, řekl Pavel po jednání.

Česko dodalo 80 procent munice slíbené Kyjevu. Iniciativu chválil ukrajinský ministr zahraničí Číst článek

Dodal, že zároveň se uskutečňují jednání o dodávkách munice pro příští rok. Iniciativu podle něj podporuje 11 zemí.

Rozmístění zahraničních vojáků na Ukrajině ale zatím podle Pavla v úvahu nepřipadá, dokud nebude dosaženo mírové dohody. Po jejím dosažeí by podle něj mohla být dostatečnou garancí míru pro Ukrajinu kombinace politických, diplomatických, ekonomických i vojenských záruk.

„V tuto chvíli neprobíhá žádné konkrétní jednání o tom, jací vojáci, jaké jednotky by mohly případně být na Ukrajině rozmístěny. Od toho jsme opravdu ještě daleko,“ sdělil Pavel.

Zelenskyj připomněl, že na pondělí má naplánovanou řadu jednání, a to i s opozičními politiky a zástupci Poslanecké sněmovny. Označil to za důležitá jednání. Zdůraznil, že bezpečnost Ukrajiny i bezpečnost Česka je zároveň zárukou bezpečnosti Evropy. To by chtěl sdělit zástupcům českého Parlamentu.

Péče o duševní zdraví

Zástupci Česka a Ukrajiny podepíší při návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského memorandum o spolupráci v péči o duševní zdraví, o kterém již v neděli hovořil s ukrajinskou první dámou Olenou Zelenskou, která Česko také navštívila.

„Její činnost v oblasti zdravotnictví, duševního zdraví a péče o ukrajinskou mládež je skutečně úctyhodná a bylo mi ctí s ní dnes (v neděli) jednat právě na téma spolupráce našich zemí v oblasti péče o duševní zdraví. Zítra (v pondělí) navážeme konferencí o česko-ukrajinské spolupráci ve zdravotnictví jako celku,“ sdělil ministr na síti X.

Zelenská spolu s Válkem v pondělí zahájí mezinárodní konferenci Global Healthcare Initiative for Ukraine, řekl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

První dáma Ukrajiny Olena Zelenská po boku svého muže dělá v těžkých podmínkách pro ukrajinský lid mnoho dobrého. Její činnost v oblasti zdravotnictví, duševního zdraví a péče o ukrajinskou mládež je skutečně úctyhodná a bylo mi ctí s ní dnes jednat právě na téma spolupráce… pic.twitter.com/5XEwyNemUR — Vlastimil Válek (@vlvalek) May 4, 2025