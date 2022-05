Odpůrcům Putinova režimu hrozilo vězení. Češka pomohla ruské rodině získat polská víza

Marina, Kirill a jejich dva synové se před Velikonocemi přestěhovali z Moskvy do Polska. Obávali se, že v Rusku by je jako dlouhodobé odpůrce Putinova režimu mohlo čekat vězení. Oba jsou IT specialisté a Marina pracovala v Rusku pro pobočku polské firmy. Na její žádost ji firma přeložila do polského města Opole, kde se rodina usadila. Rozhovor s Marinou vznikl při její návštěvě v Česku. Ústí nad Labem 14:00 12. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marina odešla se dvěma syny z Moskvy do Polska | Foto: Marina | Zdroj: Archiv Mariny

„Mám sedmnáctiletého syna, který od vojenského velitelství dostal předvolání k odvodu. Bylo mi jasné, že jestli půjde sloužit do armády, půjde do války. A nejen že ho tam zabijí, ale i za špatnou věc. Bude jako zločinec – horší než jen mrtvý syn, který zemřel za špatný skutek,“ popisuje Marina hlavní důvod pro jejich odchod z Ruska.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reportáž Gabriely Hauptvogelové o ruské rodině začínající nový život v Polsku

„Navíc jsme se zhruba deset let účastnili různých demonstrací a bylo jasné, že nemůžeme dál mlčet a že nakonec skončíme ve vězení. Bylo to nebezpečné pro nás i pro naše rodiče. Takže bylo lepší, když budeme na druhé straně hranice, lepší pro nás všechny.“

Víza do Polska ale nedostali hned. Podobně jako Česká republika přestala vydávat víza Rusům a Bělorusům, zpomalil se také v Polsku proces vydávání víz pro ruské občany. O jejich situaci se dověděla Dita Králová z Ústecka.

„Požádala jsem o pomoc ze dvou stran přes kontakty, které mám v církvi. Jedním z nich byla i komunita bratří dominikánů v Kyjevě, kde je představeným Polák. Takže došlo k absurdní situaci, kdy bratři, kteří byli ostřelováni Rusy v Kyjevě, žhavili telefony do Polska, aby z druhé strany protlačili víza a pomohli Marině a Kirillovi s tím, že jsou v podstatě disidenti,“ přibližuje Dita Králová.

Poprvé se všichni potkali teprve nedávno, skoro po dvou měsících dopisování. Po příjezdu do Polska měli Marina s Kirillem problémy, protože jsou Rusové. Třeba při snaze otevřít si účet v bance.

„V jedné z nich jsme se přímo setkali s takovým přístupem, že nepracují s Rusy. Ale v jiných bankách s námi sympatizovali. Poláci z ochranky nám tam pomohli vyplnit dokumenty a našli v administrativě člověka, který mluví rusky. Ten nám pomohl vyřešit náš problém, protože jsme si nemohli pronajmout byt bez daňového identifikačního čísla a to jsme zase nemohli dostat bez bydlení,“ vysvětluje komplikovanou situaci Marina.

„Díky nim jsme dostali daňové číslo, pronajali jsme si byt a mohli jsme si otevřít účet, kam jsem mohla dostávat výplatu. A teď je před námi další etapa, aby si Kirill založil firmu v Polsku a mohl tam platit daně. Teď je platíme v Rusku, ale to nechceme, protože daně financují válku. Chceme platit daně tady v Evropě, abychom podpořili úplně jiné lidi a aby šly na silnice a na školy, které využíváme. Ne na válku Ruské federace,“ popisuje Marina jejich plány.

Chlapci ale zatím do polských škol nechodí, učí se na dálku. „Nutno říct, že všichni učitelé nám vyšli vstříc. Všichni byli připraveni nám pomoct. Náš odjezd se odehrál během dvou dnů. Přišla jsem a řekla jim, že odjíždíme za prací. Oni všechno pochopili a dali nám povolení, aby děti složily testy a dostaly vysvědčení za letošní rok v Moskvě. Zdá se mi, že je to jednodušší.

Nevím, jestli starší syn vůbec potřebuje studovat na polské škole, zbývá mu rok. Možná bude lepší, aby dokončil moskevskou školu a pak se zapsal do nějaké instituce na Slovensku nebo v Polsku – podle toho, kde se usadí, je už velký. Aby se za rok naučil natolik polsky, aby složil maturitu, to si nemyslím, že by se povedlo. Mladší ale na podzim půjde do polské školy,“ dodává Marina.

Doufá, že v Polsku dostanou povolení k pobytu a podaří se jim nějakým způsobem z Ruska dostat alespoň Kirillovu matku. Dokud bude v Rusku vládnout Putin, nevrátí se.

„Nejdřív chceme, aby se děti usadily v Evropě. Ale jestli bude šance přijet a pomoct konci putinovského režimu, jestli bude šance na revoluci, možná se vrátíme a budeme se toho účastnit. Právě teď je to ale k ničemu. Jako to, že náš přítel hodil Molotovův koktejl na auto převážející vězně. Je to ‚hrdinské‘, ale zbytečné. Věřím, že lidé budou zapotřebí, aby tohle ukončili a něco se v Rusku změnilo. Ale zdá se mi, že bez revoluce, převratu nebo možná občanské války to nebude možné. Všechno to zašlo příliš daleko.

Chtěla bych, aby to bylo jako v roce 1991. Ale bude nutná podpora západních zemí těm, kteří to udělají. Protože snaha předstírat, že Rusko neexistuje, nebude fungovat. Rusko je příliš velké a nebude nečinně sedět,“ zakončuje Marina rozhovor chvilku před tím, než se z návštěvy v Čechách vrací s rodinou do nového domova v Polsku.