Vítězství Ruska nelze dopustit, řekl velvyslancům Pavel. Varoval před silnou vlnou dezinformací

Ruská agrese i rostoucí asertivita hrozí nabourat dosud platný mezinárodní řád vystavěný na dohodnutých pravidlech a spolupráci. V projevu k českým velvyslancům na Pražském hradě to v úterý řekl prezident Petr Pavel. Je hrdý na to, s jakou silou a jednotou se Česko postavilo za napadenou Ukrajinu a poskytlo útočiště uprchlíkům. Zároveň se dokázalo vymanit ze závislosti na ruských energiích, ač se to mohlo zdát nemožné.

