‚Včera bylo pozdě.‘ Zastavení dodávek plynu z Ruska je přínosné, říká energetický konzultant Ludvík

Napětí kolem obnovení dodávek zemního plynu z Ruska do Evropy dál narůstá. Hlavní trasa, ruský plynovod Nord Stream 1, je kvůli plánované údržbě do čtvrtka odstaven. Jestli se také podle plánu jeho provoz ve čtvrtek obnoví, je nejisté. Agentura Reuters vydala zprávu, že Gazprom vyhlásil tzv. stav vyšší moci největšímu německému odběrateli plynu, firmě Uniper. Hostem Radiožurnálu byl energetický konzultant v plynárenství Vratislav Ludvík. Praha 20:38 18. července 2022

Co znamená to vyhlášení vyšší moci? Co tím Gazprom svému odběrateli naznačuje, co tím sleduje?

Ta první důležitá informace spočívá v tom, že firma Uniper je držitelem dlouhodobého kontraktu na dodávku ruského plynu. Tento kontrakt ve svých bodech má mimo jiné i možnost vymanění se z dodávky s odkazem na vyšší moc, čili vis maior. Jinými slovy je to v podstatě nejjednodušší způsob, jak se vymanit z povinnosti zaplatit za škody způsobené nedodávkou plynu.

Nicméně ono je to trochu složitější v tom, že toto je jen jeden díl celé skládačky. Z Ruska přišel na Slovensko přípis, že bude pozvolna omezována dodávka plynu na jeho území, to je teď poslední rovina.

Zadruhé, do Francie neteče plyn už vůbec žádný, protože tam tekl buď z Německa, nebo přes nás a Rakousko. Přes plynovod Nord Stream 1 už neteče vůbec žádný.

Právě teď přišla zpráva o tom, že německá energetická společnost RWE také obdržela dopis, ve kterém ji Gazprom oznamuje nemožnost plnit své závazky. Nord Stream 1 vede z Ruska do Německa. Dotklo by se neobnovení provozu i České republiky?

Samozřejmě, protože my jsme z toho Nord Streamu doposud odebírali zemní plyn přes plynovod Gazela, který prochází přes Krušné hory a směřuje zpátky do Německa. Takže tam odtud jsme byli zásobováni jako Česká republika.

Otázka rovnováhy

Mezinárodní agentura pro energii vyzývá k okamžitému snížení spotřeby v Evropě. Jsou takové kroky už teď podle vás nutné?

Včera bylo pozdě. Ten problém spočívá v tom, že my se neustále díváme na problém z optiky Česka. Ve skutečnosti se jedná o výrazně evropský problém, který nelze řešit jinak než vzájemnou kooperací. Tomu může napomoci jedna věc, a to je dohoda, která byla uzavřena po roce 2009, tedy po tom prvním zastavování dodávek plynu pro Evropu.

V této dohodě je nějaká obdoba bodu číslo pět. Je tam závazek, že pokud by Rusko přestalo dodávat plyn do některé evropské členské země, ostatní země mu dodávat plyn budou. Čili ten princip solidarity je obsažen již v této smlouvě.

Druhá věc je dohoda Německa se svým okolím, to znamená s Rakouskem, s Českem, zřejmě to bude i s Francií, ve které se v podstatě říká totéž - tedy společný přístup při získávání plynu v rámci nouze, kterou vyvolalo Rusko.

Dává ale z pohledu Ruska smysl, aby dodávky plynu do Evropy úplně zastavilo? Nepoškodilo by víc sebe? Našlo by pro svůj plyn jiný odbyt?

To je otázka rovnováhy. Jestliže snižujete dodávky plynu a vytváříte uměle nerovnováhu na trhu, tak samozřejmě zvyšuje cenu plynu. Žádná cena ale nemůže růst donekonečna. A to snižování mělo za následek nejen to, že cena plynu nekontrolovatelně rostla a zisky celkové se nějakým způsobem měnily, ale také to, že se Evropa připravovala dodávkami odjinud. Například dovoz zemního plynu z USA byl ztrojnásoben. Teď je podepsána nová smlouva s Ázerbájdžánem.

Jinými slovy Evropa se měla možnost připravit na to, že plyn bude zastaven, protože již nebyla ochotna snášet tuto disbalanci, kterou Rusko uměle vytvářelo. Já to považuji za velice přínosné, že plyn nebude z Ruska dodáván, protože bude čas na to, aby se celková plynárenská soustava v Evropě zkoncentrovala, trochu se reorganizovala a výsledek může být takový, že se obejdeme bez ruského plynu, což bude v důsledcích znamenat, že cena plynu půjde výrazně dolů.

Zásobník není nádrž paliva

Slovensko oznámilo, že má v zásobnících dostatek plynu na celou zimní sezonu. Jak je na případné ukončení dodávek připravena Česká republika? Podle ministerstva průmyslu jsou české zásobníky naplněny zhruba na 75 procent.

Zásobník není nádrž paliva, která stojí v garáži a kterou si v případě nouze můžete vyzvednout. Je to součást provozu plynárenské soustavy. Jestliže dodávka, která probíhala celoročně stabilně, byla doplněna křivkou odběrů, která je v sinusoidě s vrcholem někde na přelomu roků, tak to funguje tak, že přes zimu, kdy byla větší spotřeba než základní dodávka, se čerpal plyn ze zásobníků.

V momentě, kdy došlo k vyrovnání dodávky se spotřebou, se plyn začal tlačit do zásobníků tak, aby na podzim byly zásobníky plné.

U nás máme asi více jak jednu třetinu spotřeby krytou zásobníky, ale je to proto, že je zkrátka o tuto třetinu vyšší spotřeba zemního plynu v zimě než v průběhu roku.

Nelze počítat s tím, kolik dní vydržíme ze zásobníku. Musíme mít plyn, který přiteče z LNG terminálu z Holandska. Musíme mít nějaký plyn z LNG terminálu z Polska, musíme přes Slovensko dostat plyn z terminálu na jihu Evropy na ostrově Krk. Musíme případně dostat plyn, který půjde ze severu na jih přes Itálii, protože bude potřebovat v Evropě otočit tok několika plynovodů. Dříve byl tok východ-západ, teď bude potřeba tok západ-východ.