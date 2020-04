‚Nepřístojné zpochybňování svobody slova,‘ říká Petříček o ruské nótě na článek o agentovi s ricinem

České ministerstvo zahraničí odpoví ruskému velvyslanectví na protestní nótu. V ní zastupitelský úřad reagoval na pondělní článek týdeníku Respekt, podle kterého do Česka přicestoval pracovník ruských tajných služeb s jedem ricin. Ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD Radiožurnálu řekl, že nótu považuje za nepřiměřené vměšování Ruska do vnitřních záležitostí Česka. Praha 18:07 28. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Petříček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ambasáda napsala, že v Respektu je ruská strana fakticky obviňována z přípravy atentátu na pražské komunální politiky.

‚Tahle země plní smlouvy.‘ Česko je podle Petříčka ochotné jednat o přesunu Koněva do Ruska Číst článek

„Pro mě je nepřístojné, abychom zde nechali cizí státy zpochybňovat základní svobody, jako je například svoboda slova. Drželi jsme se plnění našich závazků, ať už mediálních úmluv nebo bilaterálních smluv s Ruskou federací. Očekávám, že tímto tato záležitost skončí,“ vyjádřil se ministr Petříček pro Radiožurnál.

Týdeník Respekt ve svém aktuálním čísle s odvoláním na neupřesněné zdroje uvádí, že do Čech s diplomatickým pasem přicestoval pracovník ruských tajných služeb vybavený jedem ricin. České bezpečnostní složky podle Respektu vyhodnotily přítomnost muže jako bezpečnostní riziko pro pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09).

Mluvčí Kremlu Dimitrij Peskov to popřel a celou záležitost podle agentury Interfax označil za „novinářskou kachnu“.

Hřib a Kolář pod tlakem

Hřib i Kolář čelili v posledních týdnech kritice ze strany Ruska kvůli krokům, které učinily jejich úřady. Pražský magistrát schválil přejmenování náměstí Pod Kaštany, na kterém sídlí ruské velvyslanectví v Praze, na náměstí Borise Němcova.

Policie řeší fotomontáž vyhrožující Hřibovi a dalším. ‚Humor a satira,’ hájí se předseda strany Slušní lidé Číst článek

Němcov byl ruský politik, který kritizoval režim prezidenta Vladimira Putina. V roce 2015 byl zavražděn, pachatele činu ruská justice odsoudila, ale nepodařilo se dohledat objednatele.

Kolář vyvolal ruskou kritiku odstraněním sochy sovětského maršála Ivana Koněva z náměstí Interbrigády. Na místě by měl vzniknout nový památník připomínající osvobození Prahy za druhé světové války, Koněvova socha by se měla přesunout do připravovaného Muzea paměti 20. století.

Ruští představitelé navrhli prokuratuře, aby na základě toho nechala Koláře a další politiky Prahy 6 stíhat, podle českého ministerstva zahraničí je ale takové stíhání nepřípustné.