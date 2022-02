Obyčejní lidé za to nemůžou, nikdo nechce válku, říká mladý Rus před konzulátem v Karlových Varech

Ruský konzulát v Karlových Varech pozastavil přijímání žadatelů o konzulární služby. Ruští občané si můžou jen vyzvedávat už připravené doklady. Pro doklad o trestní bezúhonnosti si v pondělí přišel i mladý Rus Daniel, který v Česku žije sedm let, rodinu má ale v Moskvě. Co si myslí o ruské invazi na Ukrajinu? rozhovor Karlovy Vary 18:04 28. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální konzulát Ruské federace v Karlových Varech v ulici Petra Velikého | Foto: Václav Šlauf/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Jak vnímáte, že ruská armáda napadla Ukrajinu?

Samozřejmě je to špatně, ale nikdo z nás za to nemůže. Nikdo nechce válku. Celou dobu jsme se ve škole učili, že válka je špatně. Má to dopady jen na lidské životy, na úmrtí a tak. Takže nikdo to nechce.

Co pro vás znamená omezení služeb konzulátu?

Asi tři týdny nazpět jsem stihl podat žádost, takže si to teď už mohu vyzvednout. Ale lidi, co chtějí podat žádost teď, tak už nebudou mít možnost. Je to špatně. Já jsem podal žádost o to, že za sebou nemám trestný čin. A to mohu dostat jen z konzulátu Ruské federace. Takže lidé, kteří to budou chtít udělat teď, tak už tu možnost mít nebudou.

Česko k Rusku Česko odvolalo souhlas s provozem generálních konzulátů Ruska v Karlových Varech a Brně. Vláda už také rozhodla o zastavení vydávání víz ruským občanům s výjimkou humanitárních případů. Premiér Petr Fiala (ODS) zároveň avizoval revizi pobytových víz vydaných Rusům žijícím v Česku.

Máte někoho takového ve svém okolí, pro koho to omezení služeb konzulátu znamená něco zásadního? Třeba odjet?

Odjet ne, ale nebude schopen si otevřít živnost nebo se přihlásit na nějaký úřad, což je samozřejmě problém. Také jsem slyšel, že občanům Ruské federace možná budou přestávat prodlužovat vízum, což bych nechtěl.

Dokdy máte vízum?

Rok a něco. Možná se to uklidní, ale my obyčejní lidé za to nemůžeme. Není to na nás.

Jak dlouho jste v Česku?

Sedm let. V sedmnácti jsem přijel studovat vysokou školu, vystudoval jsem a teď pracuji na jedené z vedoucích pozic ve stavební firmě.

A tohle vám celou situaci dost komplikuje…

Ano.



Rodinu máte v Rusku?

Ano, tady jsem sám.

A ze které oblasti v Rusku pocházíte?

Přímo z Moskvy.

Celých sedm let jste byl v Karlových Varech?

Ne, jsem z Prahy. V Praze nejde podat žádost, každý musí do Karlových Varů podat žádost tady na konzulátu.

Mají teď nové sankce nějaký vliv třeba i na vaši rodinu v Rusku?

Ano, třeba nejde vyzvednout hotovost v bankomatech. Lidé za jeden den vyzvedli 111 miliard rublů, což je obrovská částka. Dochází hotovost. Co se týče dolarů nebo eur, tak to je také katastrofa. Banky je prodávají za 140 nebo 150 rublů, oficiální kurz je 100 nebo 110. Zavírají se továrny na výrobu aut a potravin. Na konci to od*ere národ.