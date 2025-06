Dodávají české firmy Rusku stroje k výrobě zbraní? ‚Neidentifikovali jsme žádné náznaky,‘ říká Lipavský

Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr.) nemá Česko žádné náznaky, které by potvrzovaly, že české firmy dodávají Rusku obráběcí stroje určené k výrobě zbraní. Šéf české diplomacie to uvedl v reakci na dotazy iROZHLAS.cz. Vycházel přitom podle svých slov z informací získaných od ukrajinské strany. Před tím, že některé firmy včetně českých tyto stroje do Ruska stále dodávají, varoval minulý týden ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Praha 13:22 29. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr. za ODS), Olena Zelenská a Volodymyr Zelenskyj (vpravo) | Zdroj: Twitter Volodymyra Zelenského

„Na základě informací získaných od ukrajinské strany jsme neidentifikovali žádné náznaky, které by potvrzovaly, že skutečně došlo k proliferaci daných položek do Ruska,“ uvedl pro iROZHLAS.cz ministr Jan Lipavský (nestr.).

Podle Lipavského jde spíše o poptávky či objednávky z ruské strany. „Zároveň platí, že uzavřená diplomatická jednání resort nekomentuje,“ dodal.

Proliferací je míněno šíření zboží, které může mít vedle civilního potenciálně i vojenské využití. Mezi takové zboží dvojího použití patří právě obráběcí stroje, ale i chemické látky nebo software s umělou inteligencí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý víkend řekl novinářům, že některé firmy včetně osmi českých a třinácti německých stále dodávají Rusku stroje k výrobě zbraní. „Ruská federace dostává obráběcí stroje z určitých zemí, které používá k výrobě zbraní,“ uvedl. Jména firem neuvedl, ačkoliv je podle svých slov zná, vyzval ale k sankcím vůči těmto společnostem.

Svoji výzvu pak zopakoval znovu ve čtvrtek, když promluvil prostřednictvím videokonference k prezidentům a premiérům členských zemí Evropské unie, kteří se sešli v Bruselu. Video následně zveřejnil na sociální síti X.

Protiruské sankce

České úřady na to okamžitě reagovaly tak, že podezření prověří. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) uvedl, že v případě, že by se tyto aktivity tuzemských firem potvrdily, přijme vůči nim odpovídající opatření.

„S ohledem na nastavení sankční politiky a náš jasný postoj ale můžeme s mírou pravděpodobnosti hraničící s jistotou konstatovat, že z Česka do Ruska nejsou napřímo vyváženy žádné sankcionované výrobky,“ uvedl ale zároveň Vlček.

Západ po ruské invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, uvalil na Rusko řadu sankcí, které mají mimo jiné zabránit dodávkám vybavení a technologií pro vojenský průmysl. Moskvě se však částečně podařilo tyto sankce obejít přes třetí země.

V polovině června Evropská komise v rámci osmnáctého balíčku sankcí proti Rusku navrhla další omezení týkající se ruského energetického a bankovního sektoru, snížení cenového stropu u ruské ropy a zákaz využívání infrastruktury plynovodu Nord Stream. Evropská unie tím chce podle šéfky unijní exekutivy Ursuly von der Leyenové zvýšit tlak na Rusko a dosáhnout toho, aby usedlo k jednacímu stolu a přistoupilo na příměří v konfliktu s Ukrajinou.

Česku se podle Lipavského podařilo po 10 měsících prosadit do návrhu 18. sankčního balíčku opatření „catch all“. „To umožní našim celníkům zastavit export přes třetí země v případě podezření na reexport, a možnost uložit vývozci povinnost sehnat si povolení. To by melo dál výrazně redukovat prostor k obcházení sankcí,“ vysvětlil.

Schválení zmíněného nejnovějšího sankčního balíčku ale v Evropské unii blokuje Maďarsko a Slovensko. Účastníci summitu EU se tento týden alespoň shodli na půlročním prodloužení stávajících sedmnácti sankčních balíčků.